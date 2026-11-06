 Liderul unei secte evanghelice, condamnat la 200 de ani de închisoare pentru moartea a 190 de copii | adevarul.ro
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Liderul unei secte evanghelice, condamnat la 200 de ani de închisoare pentru moartea a 190 de copii

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Paul Mackenzie, liderul unei secte evanghelice apocaliptice, găsit vinovat de moartea a 190 de copii şi a unui adult după ce şi-a încurajat adepții să moară de foame pentru „a-l întâlni pe Isus", a fost condamnat vineri de un tribunal din Kenya la 200 de ani de închisoare.

Paul Mackenzie,
Paul Mackenzie, condamnat la închisoare Foto: X

Sute de cadavre au fost descoperite în 2023 în Kenya, în apropierea plajelor din Malindi, într-o tragedie numită de presa kenyană „Masacrul din pădurea Shakahola", una dintre cele mai mari tragedii legate extremismul religios care a marcat ţara din Africa de Est.

Luna trecută, un tribunal din oraşul portuar Mombasa, la Oceanul Indian, l-a judecat pe autoproclamatul pastor şi fost taximetrist Paul Mackenzie, precum şi 28 de complici, pentru uciderea a 190 de copii şi a unui adult între ianuarie 2021 şi septembrie 2023.

Mackenzie, purtând un tricou gri, a rămas impasibil în timp ce i s-a citit sentința: 200 de ani de închisoare.

Mai mulți dintre cei 28 de complici ai săi şi-au înfometat propriii copii, i-au împiedicat pe alţi adepţi să fugă şi au săpat morminte pentru cei decedați. Majoritatea inculpaților nu au arătat nicio remușcare.

Masacrul din pădurea Shakahol
Masacrul din pădurea Shakahol Foto: X

Douăzeci şi şase au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 100 şi 160 de ani, iar doi au primit pedepse de 10 ani.

La începutul acestei săptămâni, procuratura a cerut pedeapsa cu moartea pentru guru, pedeapsă prevăzută în legislația kenyană, dar care nu a mai fost aplicată din 1987.

Pentru că, potrivit supraviețuitorilor, „în Shakahola, moartea era celebrată ca o căsătorie cu Isus, o pedeapsă cu moartea ar putea să nu fie simţită ca o pedeapsă, ci ca un triumf şi o formă de martiriu", a declarat judecătoarea Diana Kavedza Mochache pentru a justifica pedepsele cu închisoarea pronunţate împotriva acestora.

„Copiii îşi vedeau fraţii şi surorile murind sub ochii lor, erau bătuţi, îndurau o agonie atroce în timp ce părinţii lor mâncau şi beau. Unii mureau prin strangulaţi. Alţii erau bătuţi aspru", a continuat judecătoarea, adăugând că Mackenzie transformase încrederea adepţilor săi într-o „armă de control total".

În timpul procesului, martorii au descris o mişcare care denunţa educaţia formală drept „satanică", considera medicina modernă şi spitalele instrumente ale diavolului şi cerea ca adepţii acesteia să se retragă la o fermă din Shakahola, o vasta zonă cu vegetaţie de pe coasta Kenyei.

Guru a fost arestat în aprilie 2023, după ce unii dintre adepţii săi au fost salvaţi ca urmare a alertării poliţiei de către un grup pentru drepturile omului. În timpul operaţiunii conduse de poliţie au fost descoperit gropi comune.

Paul Mackenzie a înfiinţat „Biserica Internaţională Vestea cea Bună" în 2003, deschizând filiale în Nairobi şi de-a lungul coastei kenyene, care au atras mii de adepţi înainte de a decide închiderea acestora în 2019.

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