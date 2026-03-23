Liderul suprem al Iranului nu apare în public. Inteligența artificială îi ia locul

Regimul de la Teheran își consolidează mesajul despre continuitatea puterii, mizând pe imaginea unei succesiuni line între tată și fiu. Noul lider suprem, Modjtaба Khamenei, ar fi promis în primul său mesaj din 12 martie „răzbunarea pentru sângele martirilor” și menținerea strâmtorii Ormuz închise. Numai că declarația nu i-a aparținut, cel puțin nu în mod direct: ea a fost citită de o prezentatoare la televiziunea de stat.

De atunci, noul lider nu a mai fost văzut. Absența lui din spațiul public a alimentat speculațiile, iar misterul legat de locul în care se află și de starea sa de sănătate se adâncește, notează The Wall Street Journal. Între timp, regimul distribuie imagini în care acesta apare în ipostaze evident regizate, unele părând generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Inclusiv fotografia de profil de pe contul său de pe platforma X ridică semne de întrebare.

Rănit, dar cât de grav?

Modjtabа Khamenei a preluat conducerea după moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului, în urma unui atac aerian israelian. În același atac și-au pierdut viața și alți membri ai familiei: soția, sora și fiul cel mic. Noul lider ar fi fost, la rândul său, rănit — însă gravitatea rănilor rămâne neclară.

Șefa serviciilor naționale de informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a susținut că acesta ar fi suferit răni serioase, ceea ce ar fi generat tensiuni și haos în conducerea iraniană. Cu toate acestea, regimul pare să fi rămas funcțional: Iranul continuă să lovească ținte din zona Golfului Persic, demonstrând că își păstrează capacitatea de acțiune.

Oficiali iranieni, citați sub protecția anonimatului, admit că liderul a fost rănit, dar resping ideea că ar fi incapabil să conducă. Potrivit acestora, el se ascunde din motive de securitate.

Un lider din umbră

Discreția nu este, însă, o noutate. Modjtabа Khamenei a evitat mereu expunerea publică. Există foarte puține imagini de arhivă cu el, iar singurul interviu cunoscut datează din 2021, când a vorbit exclusiv despre bunicul său. Recent, presa de stat a difuzat imagini în care acesta predă o lecție religioasă — un gest interpretat ca o încercare de legitimare în fața populației.

Pentru mulți iranieni, el rămâne o figură necunoscută. Se știa doar că a fost apropiat de tatăl său și că a avut un rol discret în culisele puterii.

„El simbolizează continuitatea absolută, indiferent cât de enigmatic este. Pentru susținătorii regimului, acesta este un lucru pozitiv: au garanția că moștenirea lui Ali Khamenei merge mai departe”, explică expertul Hamidreza Azizi.

Propaganda umple golul

Absența liderului nu a trecut neobservată. Criticii regimului ironizează situația, iar pe rețelele sociale circulă imagini virale cu susținători care salută o figură din carton a acestuia. Unii îl numesc deja „ayatollahul de carton”, alții pun sub semnul întrebării dacă mai este în viață.

În replică, propaganda oficială a intrat în ofensivă. Afișe, panouri și clipuri video încearcă să întărească ideea de continuitate dinastică. În aceste imagini, Modjtabа apare frecvent alături de tatăl său și de Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice.

„Regimul folosește simboluri vizuale pentru a educa populația într-o perioadă de incertitudine. Mesajul este simplu: acesta este liderul vostru. Poate nu l-ați văzut, dar el există”, spune profesorul Pedram Khosronejad.

În acest context tensionat, fostul președinte american Donald Trump a declarat că Statele Unite „au șters Iranul de pe hartă”, susținând că și-a atins obiectivele chiar mai devreme decât era planificat.