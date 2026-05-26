16 ani fără Jean Constantin. Detalii mai puțin știute despre marele actor și momentul tragic din Cimitirul Bellu

Pe 26 mai 2010, România își lua rămas-bun de la unul dintre cei mai mari actori de comedie ai tuturor timpurilor. Jean Constantin, artistul care a făcut generații întregi să râdă prin rolurile sale savuroase și replicile devenite legendare, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, în apartamentul său din Constanța.

Pentru public, dispariția lui a însemnat pierderea unui simbol al cinematografiei românești, a unui actor care transforma orice apariție într-un moment memorabil. Dincolo de succesul uriaș și de personajele iubite de milioane de români, viața lui Jean Constantin a fost marcată și de episoade dramatice, iar unul dintre ele l-a adus literalmente în pragul morții.

Jean Constantin s-a născut pe 21 august 1927, la Techirghiol, într-o familie numeroasă, cu origini grecești și macedonene. Înainte să ajungă pe marile scene și pe ecranele cinematografelor, viitorul actor a avut o viață grea și a muncit în Portul Constanța, unde a fost hamal și numărător de saci.

