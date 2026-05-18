Liniile roșii transmise de Grindeanu la Cotroceni. „Ilie Bolojan e un zombie politic”. Reacție la sondajul care plasează PSD la 13%

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, luni seară, că Ilie Bolojan vizează funcția de președinte, afirmând despre acesta că „se află în campanie prezidențială”.

„Pe Ilie Bolojan l-a interesat şi anul trecut să candideze la prezidenţiale. A încercat până în ultimul moment să fie candidat. Până în ultimul moment a dorit să candideze, dar nu a avut sprijin. Şi acum doreşte, dar îl anunţ că mai avem patru ani până atunci. Aş face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidenţială, avem alegeri peste 4 ani, nu peste o săptămână”, a declarat Sorin Grindeanu la Observator.

Întrebat cum au decurs consultările de la Cotroceni și dacă i s-a cerut să își asume funcția de premier, liderul PSD a afirmat că „nu în acești parametri a decurs discuția” și că „președintele a vrut să afle care sunt liniile roșii”.

„Nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan. În acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic, care se plimbă și se agață de această funcție. A doua linie roșie ar fi cea că nu vor susține un guvern minoritar PNL-USR şi nici un guvern cu partidele extremiste. Singurul om care blochează tot e Ilie Bolojan”, a adăugat el.

Ce spune despre sondajul care plasează PSD la 13%

El a declarat, totodată, că nu crede în rezultatele sondajului INSCOP, care arată că PNL a înregistrat o creștere semnificativă în ce privește intenția de vot.

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2. Sunt sceptic, ca până la urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? De-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apare fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”, a spus Grindeanu.

El a susținut că PSD „își dorește să se iasă rapid din criza politică” declanșată de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Eu vă spun că PSD nu are orgolii. PSD a spus ce spune de luni de zile, că nu mai dorește o guvernare cu Ilie Bolojan, prim-ministru, fiindcă și-a dovedit măsura capacității și asta nu o spune PSD. S-a văzut ce înseamnă management-ul lui Ilie Bolojan și vedem fiecare dintre noi. Și PSD nu face majorități cu partide ne-europene, sau mi-e greu să spun, care nu sunt pro-occidentale. Și asta iarăși am spus de luni de zile. Orice altceva este la masa discuțiilor. Partidul Social-Democrat își dorește să se iasă rapid din această criză politică”, a declarat Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a organizat luni, 18 mai, o rundă amplă de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.

PSD și AUR și-au asumat oficial disponibilitatea de a guverna, în timp ce PNL și USR au exclus ferm orice alianță într-un cabinet alături de social-democrați.