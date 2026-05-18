search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liniile roșii transmise de Grindeanu la Cotroceni. „Ilie Bolojan e un zombie politic”. Reacție la sondajul care plasează PSD la 13%

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, luni seară, că Ilie Bolojan vizează funcția de președinte, afirmând despre acesta că „se află în campanie prezidențială”.

Sorin Grindeanu FOTO Mediafax Foto / Emanuel Titus Ilieși
Sorin Grindeanu FOTO Mediafax Foto / Emanuel Titus Ilieși

„Pe Ilie Bolojan l-a interesat şi anul trecut să candideze la prezidenţiale. A încercat până în ultimul moment să fie candidat. Până în ultimul moment a dorit să candideze, dar nu a avut sprijin. Şi acum doreşte, dar îl anunţ că mai avem patru ani până atunci. Aş face un apel la Ilie Bolojan să iasă din campania prezidenţială, avem alegeri peste 4 ani, nu peste o săptămână”, a declarat Sorin Grindeanu la Observator.

Întrebat cum au decurs consultările de la Cotroceni și dacă i s-a cerut să își asume funcția de premier, liderul PSD a afirmat că „nu în acești parametri a decurs discuția” și că „președintele a vrut să afle care sunt liniile roșii”.

„Nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan. În acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic, care se plimbă și se agață de această funcție. A doua linie roșie ar fi cea că nu vor susține un guvern minoritar PNL-USR şi nici un guvern cu partidele extremiste. Singurul om care blochează tot e Ilie Bolojan”, a adăugat el.

Ce spune despre sondajul care plasează PSD la 13%

El a declarat, totodată, că nu crede în rezultatele sondajului INSCOP, care arată că PNL a înregistrat o creștere semnificativă în ce privește intenția de vot.

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Sebastian Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2. Sunt sceptic, ca până la urmă un sondaj e o fotografie de moment. Acum o lună, aceeaşi casă de sondare spunea că PSD-ul are 20%, iar PNL are 16. Nu ne mai votează pe noi pentru că l-am dat jos pe Bolojan? De-aia am scăzut? Eu nu dau importanţă, mai ales unui sondaj care apare fix în ziua consultărilor de la Cotroceni”, a spus Grindeanu.

El a susținut că PSD „își dorește să se iasă rapid din criza politică” declanșată de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Eu vă spun că PSD nu are orgolii. PSD a spus ce spune de luni de zile, că nu mai dorește o guvernare cu Ilie Bolojan, prim-ministru, fiindcă și-a dovedit măsura capacității și asta nu o spune PSD. S-a văzut ce înseamnă management-ul lui Ilie Bolojan și vedem fiecare dintre noi. Și PSD nu face majorități cu partide ne-europene, sau mi-e greu să spun, care nu sunt pro-occidentale. Și asta iarăși am spus de luni de zile. Orice altceva este la masa discuțiilor. Partidul Social-Democrat își dorește să se iasă rapid din această criză politică”, a declarat Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan a organizat luni, 18 mai, o rundă amplă de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru.

PSD și AUR și-au asumat oficial disponibilitatea de a guverna, în timp ce PNL și USR au exclus ferm orice alianță într-un cabinet alături de social-democrați.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Anamaria Gavrilă, lidera POT, după consultările cu Nicușor Dan: „Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală”
stirileprotv.ro
image
,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European
gandul.ro
image
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
mediafax.ro
image
Ei sunt oamenii pe care Rotaru i-a adus pentru titlu. Cât au costat transferurile făcute de finanțatorul Craiovei în ultimul sezon
fanatik.ro
image
39 de ucraineni au murit în România, fugind de război. Reportaj cutremurător realizat de Bild în Munții Maramureșului
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Antrenor de box din Capitală, acuzat că ar fi abuzat o elevă de 14 ani. Cum s-a întâmplat totul
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
observatornews.ro
image
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât au ajuns să coste corcodușele în România. Fructele copilăriei din anii ’90 au devenit „delicatesă” în unele orașe: „De banii ăia îți iei și pomi”
playtech.ro
image
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent siguranța! ”Se analizează toate datele”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
digisport.ro
image
La ce mai face economie Jean Paler, actorul cu cea mai mică pensie: „Am renunțat la abonamentul tv de 7 ani.” Din câți bani trebuie să trăiască lunar?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Posibila propunere pentru premier a lui Nicușor Dan. Cine e Delia Velculescu
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Ingredientul natural plin de calciu care ajută plantele să crească mai repede, ține solul sănătos și elimină dăunătorii. Se poate pune și în ghivece
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Shakira scapă de acuzațiile de fraudă! Decizie șoc în Spania: statul trebuie să-i returneze milioane de euro
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas