Superliga de fotbal, ultimele meciuri din play-out: FCSB arbitrează lupta din subsolul clasamentului

După ce duminică s-a stabilit campioana, luni aflăm ultima echipă care va retrograda direct în divizia secundă, urmând s-o însoțească pe Metaloglobus, precum și cele două formații care vor susține baraj de menținere în Superligă. Patru meciuri se vor disputa de la aceeași oră, 20:30.

Ultima etapă din play-out, ora 20:30

Farul Constanța - Metaloglobus

Hermannstadt - FCSB

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Unirea Slobozia - UTA Arad

Farul Constanța - Metaloglobus București

Dobrogenii au câștigat o singură dată în ultimele 11 etape, în timp ce Metaloglobus este singura echipă fără victorie în deplasare în acest sezon.

Farul are cele mai multe goluri marcate din afara careului în Superligă, 11, dintre care patru au fost reușite de Ionuț Vînă. De partea cealaltă, bucureștenii au cea mai slabă defensivă din campionat, cu 80 de goluri încasate.

Hermannstadt - FCSB

Sibienii au pierdut o singură dată în ultimele șapte etape, în timp ce FCSB a obținut șapte victorii în deplasare în actualul sezon.

Roș-albaștrii au una dintre cele mai solide defensive, cu 12 meciuri fără gol primit, și se remarcă la fazele fixe, unde au înscris de 20 de ori. De partea cealaltă, Hermannstadt are doar nouă goluri marcate din astfel de faze.

Va fi meciul cu numărul 273 în Superligă pentru clubul sibian, care devine echipa din Sibiu cu cele mai multe prezențe pe prima scenă.

În cele 14 confruntări directe din campionat, FCSB s-a impus de șapte ori, Hermannstadt de două ori, iar cinci partide s-au terminat la egalitate.

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

FC Petrolul Ploiești și Oțelul Galați se întâlnesc într-un duel echilibrat din Superligă, cele două echipe fiind despărțite de un istoric bogat al confruntărilor directe.

Prahovenii au înregistrat în acest sezon cinci victorii, șase remize și șapte înfrângeri pe teren propriu, în timp ce gălățenii au câștigat de patru ori în deplasare și au obținut alte cinci egaluri.

FC Petrolul Ploiești are cel mai slab atac din campionat, cu doar 32 de goluri marcate, aproape jumătate dintre ele venind din faze fixe. De cealaltă parte, Oțelul Galați a încasat 18 goluri după momente statice.

Cele două formații s-au întâlnit de 44 de ori în prima ligă: Petrolul a câștigat 16 meciuri, Oțelul 14, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat pe 8 noiembrie 2025, s-a încheiat 0-0 la Ploiești.

Unirea Slobozia - UTA Arad

Ialomițenii nu au mai câștigat din 5 aprilie, când au învins Farul cu 1-0, iar de atunci au adunat trei remize și două înfrângeri. De partea cealaltă, UTA a pierdut doar o dată în ultimele șase meciuri, reușind trei victorii și două egaluri.

Unirea se remarcă prin eficiența la fazele fixe, 23 dintre cele 52 de goluri fiind marcate astfel, cel mai bun bilanț din campionat la acest capitol. Totuși, echipa din Slobozia a primit 15 goluri după minutul 75.

În schimb, UTA Arad are una dintre cele mai solide defensive din play-out, cu doar 19 șuturi pe spațiul porții primite.

Cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori în Superligă, fiecare având câte două victorii, iar un meci s-a terminat la egalitate.