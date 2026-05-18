search
Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Superliga de fotbal, ultimele meciuri din play-out: FCSB arbitrează lupta din subsolul clasamentului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După ce duminică s-a stabilit campioana, luni aflăm ultima echipă care va retrograda direct în divizia secundă, urmând s-o însoțească pe Metaloglobus, precum și cele două formații care vor susține baraj de menținere în Superligă. Patru meciuri se vor disputa de la aceeași oră, 20:30.

Hermannstadt are un meci de foc cu FCSB FOTO Facebook
Hermannstadt are un meci de foc cu FCSB FOTO Facebook

Ultima etapă din play-out, ora 20:30

Farul Constanța - Metaloglobus

Hermannstadt - FCSB

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

Unirea Slobozia - UTA Arad

image

Farul Constanța - Metaloglobus București

Dobrogenii au câștigat o singură dată în ultimele 11 etape, în timp ce Metaloglobus este singura echipă fără victorie în deplasare în acest sezon.

Farul are cele mai multe goluri marcate din afara careului în Superligă, 11, dintre care patru au fost reușite de Ionuț Vînă. De partea cealaltă, bucureștenii au cea mai slabă defensivă din campionat, cu 80 de goluri încasate.

Hermannstadt - FCSB

Sibienii au pierdut o singură dată în ultimele șapte etape, în timp ce FCSB a obținut șapte victorii în deplasare în actualul sezon.

Roș-albaștrii au una dintre cele mai solide defensive, cu 12 meciuri fără gol primit, și se remarcă la fazele fixe, unde au înscris de 20 de ori. De partea cealaltă, Hermannstadt are doar nouă goluri marcate din astfel de faze.

Va fi meciul cu numărul 273 în Superligă pentru clubul sibian, care devine echipa din Sibiu cu cele mai multe prezențe pe prima scenă.

În cele 14 confruntări directe din campionat, FCSB s-a impus de șapte ori, Hermannstadt de două ori, iar cinci partide s-au terminat la egalitate.

Petrolul Ploiești - Oțelul Galați

FC Petrolul Ploiești și Oțelul Galați se întâlnesc într-un duel echilibrat din Superligă, cele două echipe fiind despărțite de un istoric bogat al confruntărilor directe.

Prahovenii au înregistrat în acest sezon cinci victorii, șase remize și șapte înfrângeri pe teren propriu, în timp ce gălățenii au câștigat de patru ori în deplasare și au obținut alte cinci egaluri.

FC Petrolul Ploiești are cel mai slab atac din campionat, cu doar 32 de goluri marcate, aproape jumătate dintre ele venind din faze fixe. De cealaltă parte, Oțelul Galați a încasat 18 goluri după momente statice.

Cele două formații s-au întâlnit de 44 de ori în prima ligă: Petrolul a câștigat 16 meciuri, Oțelul 14, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat pe 8 noiembrie 2025, s-a încheiat 0-0 la Ploiești.

Unirea Slobozia - UTA Arad

Ialomițenii nu au mai câștigat din 5 aprilie, când au învins Farul cu 1-0, iar de atunci au adunat trei remize și două înfrângeri. De partea cealaltă, UTA a pierdut doar o dată în ultimele șase meciuri, reușind trei victorii și două egaluri.

Unirea se remarcă prin eficiența la fazele fixe, 23 dintre cele 52 de goluri fiind marcate astfel, cel mai bun bilanț din campionat la acest capitol. Totuși, echipa din Slobozia a primit 15 goluri după minutul 75.

În schimb, UTA Arad are una dintre cele mai solide defensive din play-out, cu doar 19 șuturi pe spațiul porții primite.

Cele două echipe s-au întâlnit de cinci ori în Superligă, fiecare având câte două victorii, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Anamaria Gavrilă, lidera POT, după consultările cu Nicușor Dan: „Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală”
stirileprotv.ro
image
,,Doamna Kovesi și cei 0,18 ai săi.” Presa internațională face praf mandatul Laurei Codruța Kovesi la Parchetul European
gandul.ro
image
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
mediafax.ro
image
Ei sunt oamenii pe care Rotaru i-a adus pentru titlu. Cât au costat transferurile făcute de finanțatorul Craiovei în ultimul sezon
fanatik.ro
image
39 de ucraineni au murit în România, fugind de război. Reportaj cutremurător realizat de Bild în Munții Maramureșului
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Antrenor de box din Capitală, acuzat că ar fi abuzat o elevă de 14 ani. Cum s-a întâmplat totul
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
observatornews.ro
image
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât au ajuns să coste corcodușele în România. Fructele copilăriei din anii ’90 au devenit „delicatesă” în unele orașe: „De banii ăia îți iei și pomi”
playtech.ro
image
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent siguranța! ”Se analizează toate datele”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
digisport.ro
image
La ce mai face economie Jean Paler, actorul cu cea mai mică pensie: „Am renunțat la abonamentul tv de 7 ani.” Din câți bani trebuie să trăiască lunar?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Posibila propunere pentru premier a lui Nicușor Dan. Cine e Delia Velculescu
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Ingredientul natural plin de calciu care ajută plantele să crească mai repede, ține solul sănătos și elimină dăunătorii. Se poate pune și în ghivece
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Shakira scapă de acuzațiile de fraudă! Decizie șoc în Spania: statul trebuie să-i returneze milioane de euro
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas