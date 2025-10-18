search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Laureatul Premiului Nobel Chen Ning Yang a murit la vârsta de 103 ani

Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel și unul dintre cei mai influenți fizicieni din lume, a murit la vârsta de 103 ani, potrivit presei de stat chineze.

Chen Ning Yang a murit FOTO AFP
Chen Ning Yang a murit FOTO AFP

Decesul său a survenit în urma unei "boli", potrivit postului de televiziune de stat CCTV, care nu a oferit mai multe detalii.

Născut în 1922 în Hefei, provincia Anhui, în estul Chinei, Yang s-a mutat în Statele Unite în anii 1940 pentru a urma studiile superioare, înainte de a ocupa diverse funcţii de profesor universitar.

El a dobândit cetăţenia americană, însă a renunţat la aceasta în 2015. Yang a fost un fizician cunoscut pentru contribuțiile sale în mecanica statistică și principiile simetriei în fizica particulelor elementare. El a împărțit Premiul Nobel pentru Fizică în 1957 cu Tsung-Dao Lee, care a murit în 2024.

Cei doi au fost premiați pentru  lucrările care au răsturnat legile acceptate ale „parității”: – teoria conform căreia forțele care acționează asupra particulelor subatomice fundamentale sunt simetrice între stânga și dreapta. Într-o explicație populară, ei au desființat conceptul de „simetrie în oglindă”, scrie The Guardian.

El este cunoscut, de asemenea, pentru dezvoltarea, la începutul anilor 1950, împreună cu fizicianul american Robert Mills, a teoriei Yang-Mills, care descrie modul în care anumite particule fac schimb de forţe pentru a interacţiona între ele.

La sfârşitul vieţii sale, Chen Ning Yang a predat şi la prestigioasa Universitate Tsinghua din Beijing, unde a adus "contribuţii importante la formarea şi recrutarea talentelor şi la promovarea schimburilor academice internaţionale", conform agenţiei de presă Xinhua.

