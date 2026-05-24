Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
Laureata Premiului Nobel pentru Pace va candida din nou la preşedinţie în Venezuela. Anul acesta intenţionează să se întoarcă din exil

María Corina Machado, laureata din Venezuela a Premiului Nobel pentru Pace, a anunţat că intenţionează să candideze din nou la preşedinţie şi că doreşte să se întoarcă în ţara natală înainte de sfârşitul anului 2026, relatează AP.

María Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela FOTO: Arhivă

Declaraţiile lui Machado, făcute în timpul unei întâlniri la Panama cu mai mulţi lideri ai opoziţiei venezuelene, vin la mai bine de patru luni după uimitoarea decizie a Casei Albe de a o ignora şi de a colabora în schimb cu o persoană loială partidului de guvernământ din Venezuela, în urma capturării de către armata americană a preşedintelui de atunci, Nicolás Maduro, potrivit News.

Machado se află în exil din decembrie, când a ieşit din ascunzătoarea în care a stat 11 luni undeva în Venezuela şi a plecat în Norvegia, unde a fost distinsă cu Premiul Nobel.

Ea a declarat reporterilor din Panama City că ea şi ceilalţi lideri ai opoziţiei prezenţi la întâlnire rămân dedicaţi unei tranziţii democratice „prin alegeri prezidenţiale libere şi corecte, la care să voteze toţi venezuelenii, atât din ţară, cât şi din străinătate”.

Cu toate acestea, nu este clar când vor avea loc alegerile prezidenţiale în Venezuela.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi înalţi oficiali ai administraţiei sale au lăudat-o pe succesoarea lui Maduro, preşedinta interimară Delcy Rodríguez, care a deschis industria petrolieră a Venezuelei investiţiilor americane într-un moment în care preţurile petrolului sunt în creştere, pe fondul conflictului din Iran.

Administraţia Trump a temperat, de asemenea, discuţiile privind alegerile, care sunt prevăzute de Constituţia Venezuelei în termen de 30 de zile de la momentul în care preşedintele devine „indisponibil definitiv”.

Organizarea unor alegeri în condiţii democratice ar necesita între şapte şi nouă luni de pregătire, a afirmat Machado. Printre schimbările necesare se numără numirea unor autorităţi electorale neutre, actualizarea listelor electorale şi posibilitatea ca candidaţii opoziţiei să poată candida fără interferenţe din partea guvernului.

Machado a devenit cea mai puternică adversară a lui Maduro în ultimii ani, dar guvernul său i-a interzis să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024, ceea ce a determinat-o să-l aleagă pe ambasadorul pensionat Edmundo González Urrutia să o reprezinte pe buletinul de vot.

Oficialii loiali partidului de guvernământ l-au declarat pe Maduro câştigător la doar câteva ore după închiderea urnelor, dar campania bine organizată a lui Machado a adunat dovezi care arată că González l-a învins pe Maduro cu o marjă de peste 2 la 1.

Sâmbătă, Machado a declarat că va candida împotriva oricărui alt candidat la preşedinţie la alegeri „impecabile”. „Voi fi candidată, dar pot exista şi alţii, desigur”, a spus ea. „Mi-ar plăcea să fiu în competiţie cu toată lumea, cu oricine doreşte să fie candidat.”

