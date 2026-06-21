Video Momentul în care o mașină se prăbușește într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferița a coborât să facă poze și ar fi uitat să tragă frâna de mână

Un autoturism a căzut într-o râpă de câteva zeci de metri pe Transfăgărășan, după ce a fost lăsat neasigurat într-o parcare aflată pe marginea drumului. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină în momentul producerii incidentului.

sursa video: TikTok/alyn_stephan

Potrivit informațiilor publicate de Turnul Sfatului, incidentul s-a produs într-o parcare amenajată pe marginea uneia dintre cele mai spectaculoase șosele din România.

Femeia, aflată la volanul unei mașini marca Skoda, a oprit pentru câteva momente și a coborât din autoturism pentru a face poze. Aceasta nu a tras frâna de mână, iar mașina a început să se deplaseze singură.

Mașina a traversat o porțiune unde parapetul de protecție lipsea și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de câteva zeci de metri. După căderea violentă, autoturismul s-a oprit în apropierea șoselei.

Din fericire, în momentul producerii incidentului nu se afla nimeni în interiorul mașinii, astfel că nu au existat victime. Autoturismul a fost grav, însă, avariat în urma impactului.