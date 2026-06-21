search
Duminică, 21 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

 În regiunea Penza din Federația Rusă a avut loc un atac asupra agenților guvernamentali ai comisariatelor militare care efectuau raiduri asupra bărbaților apți de recrutare, în locuri publice.

  În localitatea Kuznețk din regiunea Penza, un veteran rămas fără picioare în războiului Rusiei împotriva Ucrainei a atacat ofițeri de poliție militară cu un cuțit în timp ce aceștia legitimau bărbați pe străzile orașului.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare  arată un bărbat într-un scaun cu rotile încercând să alunge ofițeri de poliție militară, folosind un limbaj dur.

Acesta a scos un cuțit și a încercat să se apropie de unul dintre ofițeri. 

„Ce le vei spune mamelor lor mai târziu? Îi iau pe băieți. Nu e nimeni care să-i apere, așa că eu, un om fără picioare, îi apăr”, a strigat el. 

Canalul ASTRA  relatează că veteranul de război din videoclip este Dmitri Afanasov, în vârstă de 34 de ani. Acesta a avut mai multe condamnări penale și se pare că s-a înrolat în armata de ocupație rusă, fiind recrutat din închisoare. În ianuarie 2025, a fost spitalizat. 

Între timp, alte videoclipuri regiunea Penza continuă să apară online, arătând raiduri asupra unor bărbați care sunt apți de serviciul militar. 

Într-un videoclip, o femeie încearcă să-și elibereze soțul, care fusese deja urcat într-o mașină a forțelor de securitate. „Cineva să mă ajute”, țipă ea.

O altă femeie, aflată în afara camerei, spune că nu este nimeni care să o ajute, din moment ce toată lumea a fost deja luată.

Localnicii relatează că bărbații sunt reținuți și forțați să semneze contracte cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a fi trimiși să lupte în Ucraina.  

Publicația independentă Mediazona aduce în prim-plan detalii zguduitoare prin vocea soției unui bărbat din Penza care a căzut victimă acestui sistem brutal. Soțul ei a fost ridicat de la o stație de autobuz de indivizi dintr-o mașină cu însemnele Executorilor Judecătorești (FSSP), sub pretextul verificării unor datorii.

Deși nu avea nicio datorie, bărbatul a fost urcat într-un taxi și dus direct la comisariatul militar din Penza. Telefonul i-a fost confiscat, iar rudele care au încercat să pătrundă în clădire au fost blocate de gărzi înarmate.

„Când l-am văzut târziu în noapte, era desfigurat de groază. Mi-a spus că l-au bătut și l-au obligat să semneze. I-au anulat buletinul vechi, i-au emis unul nou și un card bancar pe loc. I-au încărcat în microbuze ca pe deținuți, în miez de noapte”, a povestit femeia, printre lacrimi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
Presa britanică scrie că premierul Keir Starmer ar urma să își anunțe demisia. Cine ar putea să-i ia locul
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, de pe scena Congresului Extraordinar: tratamentul nu a fost ușor, a fost dureros/ ne-a păsat de România, am scos-o din mlaștina guvernării Ciolacu/se putea mai mult dacă PSD nu trăgea frâna de mână
gandul.ro
image
CRIZĂ POLITICĂ în Marea Britanie? Keir Starmer ar fi „gata să demisioneze” din funcția de premier
mediafax.ro
image
Niponii l-au distrus pe Istvan Kovacs, deși Japonia a câștigat cu 4-0: „Ce rușine de arbitru! Concediați-l!”
fanatik.ro
image
Viața exemplară a Ramonei Lengyel, diagnosticată cu paralizie cerebrală în primul an de viață: a terminat o facultate și a scris trei cărți. „Fiecare succes a reprezentat o victorie împotriva tuturor celor care m-au umilit de-a lungul anilor”
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Tragedie: doi asasini plătiți în vârstă de 16 ani au ucis două persoane care urmăreau un meci de la Mondial. Alți 5 răniți
digisport.ro
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Brandul auto de lux care pregăteşte noi concedieri. Aproape două mii de posturi sunt vizate
observatornews.ro
image
AFECȚIUNEA de care suferă Cheloo, de fapt. Artistul și-a provocat o rană la gât și a fugit din Spitalul de Psihiatrie
cancan.ro
image
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Lacul din România care se încălzește singur. Fenomenul rar atrage turiști din toată lumea
playtech.ro
image
„La ce am asistat?” O româncă a fost martoră la momentul istoric din Curacao. Cum s-a trăit pe insulă primul punct la CM. Video
fanatik.ro
image
De ce „detronarea” lui Putin nu schimbă cu nimic situația Rusiei. „Înclin să cred că ar putea să sfârșească ucis de către cineva din cercul său”
ziare.com
image
A luat ZECELE perfect, după performanța istorică de la Cupa Mondială! ”Le-ai arătat tuturor cine ești”
digisport.ro
image
Oana Roman își etalează silueta în costum de baie, după ce a slăbit 10 kilograme. Cum a apărut pe litoralul românesc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Încep recrutările la SRI. Salariile pornesc de la 7.500 lei. Ce posturi sunt disponibile
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Zece ani fără „Păcală”. Cum arată mormântul actorului și marele lui regret: „Am jucat ce mi s-a dat.” De ce divorțase de prima soție, o frumusețe rară
click.ro
image
Ce trebuie să știți dacă vedeți în Grecia mașini cu un simbol în formă de pește
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Bălan dezvăluie secretul averii sale: „Mama mea m-a învățat”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!