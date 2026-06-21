Video Un veteran rus rămas fără piciorare în războiul din Ucraina a ataca cu un cuțit polițiștii care făceau razii pe străzi

În regiunea Penza din Federația Rusă a avut loc un atac asupra agenților guvernamentali ai comisariatelor militare care efectuau raiduri asupra bărbaților apți de recrutare, în locuri publice.

În localitatea Kuznețk din regiunea Penza, un veteran rămas fără picioare în războiului Rusiei împotriva Ucrainei a atacat ofițeri de poliție militară cu un cuțit în timp ce aceștia legitimau bărbați pe străzile orașului.

Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată un bărbat într-un scaun cu rotile încercând să alunge ofițeri de poliție militară, folosind un limbaj dur.

Acesta a scos un cuțit și a încercat să se apropie de unul dintre ofițeri.

„Ce le vei spune mamelor lor mai târziu? Îi iau pe băieți. Nu e nimeni care să-i apere, așa că eu, un om fără picioare, îi apăr”, a strigat el.

Canalul ASTRA relatează că veteranul de război din videoclip este Dmitri Afanasov, în vârstă de 34 de ani. Acesta a avut mai multe condamnări penale și se pare că s-a înrolat în armata de ocupație rusă, fiind recrutat din închisoare. În ianuarie 2025, a fost spitalizat.

Între timp, alte videoclipuri regiunea Penza continuă să apară online, arătând raiduri asupra unor bărbați care sunt apți de serviciul militar.

Într-un videoclip, o femeie încearcă să-și elibereze soțul, care fusese deja urcat într-o mașină a forțelor de securitate. „Cineva să mă ajute”, țipă ea.

O altă femeie, aflată în afara camerei, spune că nu este nimeni care să o ajute, din moment ce toată lumea a fost deja luată.

Localnicii relatează că bărbații sunt reținuți și forțați să semneze contracte cu Ministerul Apărării din Rusia pentru a fi trimiși să lupte în Ucraina.

Publicația independentă Mediazona aduce în prim-plan detalii zguduitoare prin vocea soției unui bărbat din Penza care a căzut victimă acestui sistem brutal. Soțul ei a fost ridicat de la o stație de autobuz de indivizi dintr-o mașină cu însemnele Executorilor Judecătorești (FSSP), sub pretextul verificării unor datorii.

Deși nu avea nicio datorie, bărbatul a fost urcat într-un taxi și dus direct la comisariatul militar din Penza. Telefonul i-a fost confiscat, iar rudele care au încercat să pătrundă în clădire au fost blocate de gărzi înarmate.

„Când l-am văzut târziu în noapte, era desfigurat de groază. Mi-a spus că l-au bătut și l-au obligat să semneze. I-au anulat buletinul vechi, i-au emis unul nou și un card bancar pe loc. I-au încărcat în microbuze ca pe deținuți, în miez de noapte”, a povestit femeia, printre lacrimi.