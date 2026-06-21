Românii au mai puțină încredere în agenții imobiliari decât în notari sau avocați. Care sunt motivele

În imobiliare, încrederea nu mai este dată de rolul intermediarului, ci de calitatea informației pe care acesta o livrează. În 2026, cumpărătorii analizează mai atent, compară mai mult și verifică independent, pe fondul unor decizii de achiziție tot mai prudente și al unor prețuri care rămân ridicate.

În ansamblu, notarii publici (2,78 din 5) și avocații specializați în domeniul imobiliar (2,59) sunt profesiile în care românii au cea mai mare încredere în procesul de achiziție sau vânzare a unei locuințe, potrivit unui studiu Storia. La polul opus se află agenții imobiliari (2,16) și dezvoltatorii imobiliari (2,15), care ocupă ultimele poziții în clasament. Diferențele indică o preferință pentru profesii percepute ca având un grad mai ridicat de reglementare, verificare și responsabilitate juridică directă.

Cum se formează încrederea în agenții imobiliari

Pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, încrederea în agenții imobiliari este influențată în primul rând de modul în care sunt prezentate proprietățile. 26% dintre respondenți spun că factorul decisiv este alinierea dintre realitatea vizionată și așteptările create de anunț.

Comparativ cu 2025, schimbarea este semnificativă: atunci, principalul criteriu era abilitatea agentului de a negocia în interesul clientului (39%), în timp ce în 2026 acest criteriu scade la 24%. Evoluția sugerează o mutare a atenției dinspre negociere către acuratețea informației și modul de prezentare a proprietății.

În paralel, alte criterii importante pentru încredere sunt transparența informațiilor despre proprietăți și lipsa comisioanelor ascunse, ambele menționate de 25% dintre respondenți. De asemenea, 24% indică abilitatea agentului de a negocia în interesul clientului, iar 20% pun accent pe atitudinea respectuoasă și profesională.

Diferența dintre promisiune și realitatea din teren

Unul dintre motivele recurente ale neîncrederii este discrepanța dintre modul în care sunt prezentate proprietățile și realitatea observată la vizionare. În practică, acest decalaj nu este perceput doar ca o problemă de marketing, ci ca o lipsă de corectitudine în comunicarea informației.

Pentru cumpărători, fiecare vizionare care nu confirmă așteptările inițiale reduce nivelul de încredere în sursa informației. În timp, această acumulare de experiențe influențează nu doar evaluarea unei proprietăți, ci și percepția asupra întregii profesii de agent imobiliar.

Transparența informațiilor și zona gri a deciziei

Studiul indică faptul că transparența informațiilor despre proprietăți este unul dintre criteriile esențiale în formarea încrederii. Lipsa unor date complete sau clare determină clienții să își mute procesul de decizie într-o zonă de verificare independentă.

În acest context, informațiile despre proprietate nu mai sunt preluate ca atare, ci sunt validate prin surse suplimentare. Această schimbare reduce rolul agentului ca furnizor principal de informație și îl repoziționează ca intermediar într-un proces în care clientul își asumă un rol activ de verificare.

Comisioane, costuri ascunse și percepția de lipsă de claritate

Temerea privind comisioanele sau costurile ascunse rămâne un factor important în relația cu agenții imobiliari. Chiar și în situațiile în care costurile sunt comunicate, percepția de lipsă de transparență persistă în rândul unei părți semnificative a cumpărătorilor.

Într-un context în care nu există standarde complet uniforme de prezentare a costurilor în piață, fiecare experiență individuală poate influența percepția generală asupra profesiei. Astfel, problema nu este doar nivelul comisionului, ci modul în care acesta este explicat și integrat în procesul de decizie.

Informații incomplete și presiunea de a decide rapid

Informațiile incomplete sau contradictorii sunt menționate de respondenți ca un motiv important pentru pierderea încrederii. Într-o tranzacție imobiliară, unde deciziile au impact financiar major și pe termen lung, coerența datelor devine un element critic.

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În același timp, presiunea de a încheia rapid o tranzacție este percepută negativ de o parte dintre respondenți. Insistența pentru accelerarea procesului este asociată frecvent cu lipsa de transparență sau cu intenția de a reduce timpul de analiză al clientului.

Preferința pentru contactul direct cu proprietarul

Un alt element important evidențiat de studiu este preferința unei părți dintre cumpărători de a lucra direct cu proprietarul, fără intermediari. Pentru aceștia, eliminarea agentului este asociată cu mai mult control asupra negocierii și cu acces mai direct la informație.

Această tendință reflectă o schimbare de comportament în piață, în care intermedierea nu mai este percepută automat ca o valoare adăugată, ci ca un posibil factor de distorsionare sau întârziere a informației.

Diferențele dintre profesii în nivelul de încredere

În ierarhia generală a încrederii, notarii publici și avocații specializați în domeniul imobiliar ocupă primele poziții, urmați de reprezentanții băncilor, evaluatorii imobiliari și brokerii de credite. Agenții imobiliari și dezvoltatorii rămân în partea inferioară a clasamentului.

Comparativ cu 2025, toate categoriile analizate înregistrează scăderi ale scorurilor medii. În cazul agenților imobiliari, scorul scade de la 2,67 la 2,16, iar în cazul dezvoltatorilor de la 2,39 la 2,15. Ierarhia rămâne însă stabilă, cu aceeași distribuție generală a încrederii.

Percepția profesioniștilor asupra propriei industrii

Profesioniștii din domeniul imobiliar identifică drept principal obstacol în construirea încrederii percepția negativă generală asupra industriei (39%). Alte bariere includ lipsa de transparență din partea clienților (29%), lipsa unor reglementări clare în domeniu (29%) și experiențele anterioare negative ale clienților (28%).

În relația cu clienții sceptici, strategiile principale rămân construirea unei relații personale bazate pe nevoile clientului (39%), oferirea de informații detaliate despre proces și proprietăți (37%) și acordarea de timp și spațiu pentru decizie, fără presiune (31%).

Cum se construiește încrederea din perspectiva profesioniștilor

În 2026, accentul declarat de profesioniști se mută către transparență și claritate în interacțiunea directă cu clientul. Creșterea transparenței în negociere (27%) devine principalul factor menționat, urmat de transparența privind prețurile și comisioanele (21%), oferirea de informații clare și complete despre proprietăți (19%), construirea unei relații de încredere pe termen lung (19%) și promovarea unei etici profesionale stricte (19%).

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Față de 2025, când accentul era pus mai mult pe standarde generale de etică și certificare profesională, direcția din 2026 indică o mutare către interacțiunea concretă cu clientul și modul în care informația este livrată în timp real.

Experiențele anterioare și momentul în care se pierde încrederea

Studiul arată că 21% dintre respondenți declară că nu au avut experiențe negative cu agenții imobiliari, iar 25% spun același lucru despre dezvoltatori. Totuși, experiențele negative rămân un factor determinant în formarea percepției generale.

În ceea ce privește momentul în care clienții își pierd încrederea, majoritatea profesioniștilor consideră că nu există un tipar clar (37%). În același timp, 26% indică începutul discuțiilor ca moment sensibil, în special atunci când apar neînțelegeri între părți.