Exclusiv La ce trebuie să fie atentă România în timpul negocierilor dintre UE și Rusia. „Riscă să producă un nou Donbas”

Negocierile UE-Rusia bat la ușă, iar mizele sunt uriașe pentru București. Expertul de la Oxford, Corneliu Bjola, dezvăluie liniile roșii pe care România trebuie să le impună UE în fața Rusiei.

Negocierile dintre europeni și Rusia, în dosarul ucrainean, ar putea începe în viitorul apropiat, deși liderii europeni nu s-au înțeles încă în privința numelui celui care va reprezenta UE. Surse ale Politico vorbesc despre faptul că liderii celor mai importante state din UE, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Friedrich Merz, s-ar opune ca președintele Consiliului European, António Costa, să preia inițiativa. Deși Franța și Germania au început discuțiile cu Moscova pe cont propriu, acum cei doi contraatacă și spun că Bruxelles-ul nu ar trebui să se grăbească.

În același timp, statele de pe flancul estic al NATO, inclusiv România, privesc cu anumite rezerve amestecate cu teamă viitoarele discuții ale UE cu Rusia. Ca de fiecare dată în astfel de momente, planează anumite suspiciuni că cei mari ar putea face concesii pe seama celor mici. Minsk 1 și Minsk 2, acordurile semnate de Franța și Germania cu Federația Rusă, sunt doar cele mai recente exemple în care est-europenii consideră că cele două puteri europene ar fi putut da dovada de mai multă fermitate în negocierile cu Moscova și că acest lucru ar fi putut preveni invadarea Ucrainei.

Dincolo de neînțelegerile dintre statele europene în privința acestui dosar, presa a vehiculat o serie de nume pentru viitorul negociator european. Lideri de calibru precum Angela Merkel sau Mario Draghi au apărut pe o listă care cuprinde mai multe opțiuni.

Politologul Corneliu Bjola, de la Universitatea Oxford, este director al Oxford Digital Diplomacy Research Group. Într-o analiză pentru „Adevărul”, Bjola vorbește despre liniile roșii pe care ar trebui să le impună Bucureștiul și celelalte capitale est-europene, dar și despre mesajul pe care acestea ar trebui să-l transmită Bruxelles-ului înaintea negocierilor cu Moscova.

Mario Draghi, profilul ideal pentru negocierea cu Rusia

În opinia lui Corneliu Bjola, fostul șef al Băncii Centrale Europene și ex-premier al Italiei, Mario Draghi, ar fi cel mai potrivit să-i reprezinte pe europeni în discuțiile cu Rusia. Corneliu Bjola remarcă și faptul că în interiorul UE nu există încă un consens că un stat de pe flancul nordic ar trebui să dea tonul negocierii.

„Mario Draghi mi se pare, cred, cel mai apropiat de profilul de care Europa are astăzi nevoie. El este perceput ca un european convins, cu un discurs consecvent în favoarea integrării aprofundate și chiar a unei „federalizări pragmatice” a UE, dar nu este asociat cu epoca dependenței energetice față de Rusia sau cu aranjamente sulfuroase de tipul Nord Stream. Draghi a dovedit, în criza euro, că poate lua decizii extrem de dificile și creative. Celebrul „whatever it takes” a combinat disciplina financiară cu capacitatea de a construi pachete complexe, acceptabile pentru Nord și Sud deopotrivă. Aceste calități sunt esențiale într-o negociere care nu va privi doar trasarea unor lines de demarcație sau încetarea ostilităților, ci și reconstrucția Ucrainei, arhitectura viitoare a sancțiunilor, ordinea energetică europeană și, nu în ultimul rând, garanțiile de securitate pentru Europa în ansamblu”, este poziția lui Corneliu Bjola.

Miza strategică a României pe Flancul Estic al NATO

Pentru România și celelalte țăril situate pe flancul de Est al NATO, negocierile ce vor urma cu Federația Rusă sunt extrem de importante. Corneliu Bjola crede că Bucureștiul trebuie să transmită un mesaj clar liderilor europeni, pentru ca aceștia să țină cont, atunci când vor avea loc discuțiile, și de poziția României și a țărilor din regiune. Politologul român nu crede că Bruxelles-ul va sacrifica interesele est-europenilor pentru a face concesii majore Moscovei, dar îndeamnă la prudență și la acțiune.

„Dacă viitorul negociator european s-ar consulta cu statele membre înainte de a începe discuțiile, mesajul României ar trebui să fie clar și, în același timp, lucid cu privire la propriile limite. Ca stat de frontieră al NATO și al UE, aflat direct la Marea Neagră, România are un interes vital ca orice arhitectură de pace să nu legitimeze anexări teritoriale prin forță și să nu producă un „nou Donbas” permanent, un conflict înghețat la câteva sute de kilometri de granițele sale”, spune Bjola.

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Pericolul unui conflict înghețat la Marea Neagră și vulnerabilitatea regiunii

România și statele din zonă ar trebui, mai spune acesta, să țină cont de faptul că, fără o Ucraina puternică, securitatea în bazinul Mării Negre va fi mereu problematică. Asta înseamnă că orice acord care ar face mari concesii Rusiei ar vulnerabiliza țările din zonă.

„Securitatea Ucrainei este inseparabilă de securitatea Mării Negre și de stabilitatea Republicii Moldova, iar acest lucru trebuie spus răspicat: un acord care lasă Rusiei libertatea de a menține, amplifica sau repoziționa capacități militare ofensive în regiune, inclusiv sisteme care ar controla spațiul aerian și maritim, ar fi un acord împotriva intereselor României”, mai afirmă expertul.

În același timp, Corneliu Bjola consideră că România și celelalte state de pe flancul estic ar trebui să își susțină punctul de vedere cu tărie la Bruxelles și în marile cancelarii europene. Problema ar fi, în viziunea expertului, că Bucureștiul a fost mult prea preocupat în ultimul timp să intre în grațiile Washingtonului, fără a participa efectiv la inițiativele europene. Această abordare reprezintă o provocare importantă pentru administrația de la București, condusă de președintele Nicușor Dan.

„România ar trebui, de asemenea, să insiste ca orice calendar de ridicare a sancțiunilor să fie strict condiționat de retragerea treptată și verificabilă a trupelor ruse și de respectarea clauzelor de securitate ale acordului de pace, nu de simple declarații politice ale Moscovei. Din păcate, însă, trebuie spus că, în ultimul an, politica externă a Bucureștiului a fost centrată aproape exclusiv pe menținerea unei relații asimetrice și fără rezultate cu administrația Trump, chiar cu prețul absenței din formatele europene relevante, precum Weimar Plus sau inițiativele de securitate europeană, einschließlich propunerea franceză privind extinderea umbrelei nucleare.

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Trebuie spus însă că, spre deosebire de Budapesta lui Viktor Orbán, România nu a blocat inițiative europene majore, ceea ce este în sine un lucru pozitiv, dar nici nu a contribuit în mod decisiv la definirea lor și a ezitat să se asocieze unor proiecte europene mai ambițioase. În aceste condiții, cel mai util lucru pe care îl poate face Bucureștiul, pe termen scurt, este să nu blocheze soluțiile constructive și să își recapete treptat credibilitatea participând activ, nu doar formal, la procesul de definire a pozițiilor comune europene”, explică Bjola.

Scenarii de pace pentru Ucraina: Condițiile ridicării graduale a sancțiunilor

În ceea ce privește un compromis cu Federația Rusă, europenii ar trebui să traseze anumite linii roșii, susține Corneliu Bjola. Un astfel de compromis, dacă va exista, ar fi de dorit să fie mai degrabă în termeni de calendar și de mecanisme, nu în termeni de principii, mai spune Bjola.

„Se pot imagina formule graduale de ridicare a unei părți din sancțiuni, în măsura în care Rusia își retrage treptat trupele, respectă un regim de demilitarizare convenit și acceptă un grad înalt de transparență militară. Se pot discuta, de asemenea, aranjamente de securitate pentru Ucraina, de la un sistem de garanții bilaterale și multilaterale, apropiat de un NATO-light, până la o variantă europeană de securitate colectivă. În ceea ce privește teritoriile ocupate, pot fi explorate formule temporare de administrare sub egida ONU sau a unei misiuni internaționale, dar numai dacă acestea sunt acceptate de societatea ucraineană și sunt concepute ca o etapă către restabilirea unei păci durabile în Ucraina și în regiunea Mării Negre, nu ca o soluție permanentă de înghețare a conflictului”, încheie Corneliu Bjola.