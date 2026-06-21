Japonia renunță la vechile tabuuri din domeniul apărării: acord militar istoric cu Australia

Japonia a făcut un pas fără precedent în politica sa de securitate, semnând un acord istoric cu Australia pentru exportul unor nave militare de mari dimensiuni. Este pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial când Tokyo vinde unei țări străine nave de luptă de această categorie.

Contractul, estimat la aproximativ 10 miliarde de dolari australieni (circa 7 miliarde de dolari americani), prevede livrarea a 11 fregate multifuncționale din clasa Mogami, construite de Mitsubishi Heavy Industries, potrivit publicației Wall Street Journal.

Acordul a devenit posibil după ce Japonia și-a relaxat, în 2014, regulile stricte privind exporturile de echipamente militare. Primele trei fregate vor fi construite în Japonia și livrate Australiei începând cu anul 2029, în timp ce restul navelor vor fi asamblate pe șantierele navale australiene din apropierea orașului Perth.

Noile nave vor înlocui fregatele învechite din clasa Anzac și vor contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Australiei într-un context regional tot mai tensionat, marcat de extinderea influenței și activității militare a Chinei în zona Indo-Pacifică.

Fregatele Mogami sunt considerate unele dintre cele mai moderne platforme navale dezvoltate de Japonia. Acestea dispun de un grad ridicat de automatizare, ceea ce permite operarea lor de către un echipaj de numai 90 de persoane, semnificativ mai redus decât în cazul navelor similare. În plus, sunt echipate cu tehnologii de ultimă generație, inclusiv elemente de tip stealth și sisteme compatibile cu infrastructura militară a Statelor Unite.

Washingtonul privește favorabil această colaborare, în condițiile în care șantierele navale americane se confruntă cu o capacitate limitată de producție. Interes pentru fregatele japoneze și-au manifestat, de asemenea, Noua Zeelandă și mai multe state din Asia de Sud-Est, semn că industria de apărare a Japoniei începe să joace un rol tot mai important pe piața internațională.