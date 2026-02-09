Un lider al opoziției din Venezuela, capturat de „bărbați puternic înarmați, îmbrăcați în civil”. Machado: „L-au luat cu forța”

Liderul opoziției venezuelene Juan Pablo Guanipa a fost răpit la doar câteva ore după ce fusese eliberat din detenție, într-un incident care reaprinde tensiunile politice din Venezuela și ridică noi semne de întrebare privind siguranța liderilor opoziției.

Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a anunțat că Juan Pablo Guanipa, lider al partidului de centru-dreapta Primero Justicia, a fost luat cu forța din cartierul Los Chorros al capitalei Caracas. Potrivit acesteia, operațiunea a fost realizată de civili înarmați. „Bărbați puternic înarmați, îmbrăcați în civil, au sosit în patru vehicule și l-au luat cu forța”, a scris Machado pe rețelele sociale, luni dimineață.

Răpirea are loc pe fondul eliberării recente a mai multor deținuți politici și în contextul acuzațiilor repetate potrivit cărora regimul condus de Nicolás Maduro recurge la arestări și intimidare pentru a reduce la tăcere vocile critice, potrivit BBC.

Acuzații directe la adresa puterii

Partidul Primero Justicia a transmis că Guanipa a fost răpit de „forțele represive ale dictaturii”, în timp ce se deplasa între mai multe locații. Reprezentanții formațiunii susțin că persoanele care îl însoțeau au fost amenințate cu armele înainte ca liderul opoziției să fie urcat într-o mașină.

„Îi considerăm responsabili pe Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez și Diosdado Cabello pentru orice vătămare adusă vieții lui Juan Pablo”, a scris partidul pe rețelele sociale, făcând referire la președinta interimară a Venezuelei, președintele Adunării Naționale și ministrul de interne. Formațiunea a cerut comunității internaționale să solicite „eliberarea imediată” a lui Guanipa și încetarea „persecuției opoziției” de către guvernul venezuelean.

De la eliberare la dispariție, în câteva ore

Cu doar câteva ore înainte de răpire, fiul lui Guanipa, Ramón, sărbătorea eliberarea tatălui său într-un mesaj public: „Întreaga noastră familie va putea să se îmbrățișeze din nou în curând”. Potrivit organizației Foro Penal, care oferă asistență deținuților politici din Venezuela, Guanipa se număra printre cel puțin 30 de persoane eliberate duminică.

Fost vicepreședinte al Adunării Naționale, Juan Pablo Guanipa a petrecut opt luni în închisoare. El fusese ales guvernator al statului Zulia în 2017, însă nu a fost lăsat să-și preia mandatul după ce a refuzat să depună jurământul în fața Adunării Naționale Constituante convocate de Maduro.

Un trecut marcat de persecuție

După ce a contestat rezultatul alegerilor din 2024, Guanipa a fost acuzat de terorism și trădare și a intrat în clandestinitate. A fost localizat de forțele de securitate venezuelene și reținut în mai 2025. Opoziția și organizațiile pentru drepturile omului afirmă că, de-a lungul anilor, guvernul lui Nicolás Maduro a folosit detenția prizonierilor politici ca instrument pentru a înăbuși disidența și a reduce la tăcere criticii regimului.