Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene. Declarațiile lui Machado privind alegerile, criticate de apropiați ai administrației Trump

Consilierii Casei Albe și persoane apropiate administrației Trump sunt tot mai nemulțumiți de pozițiile publice adoptate de lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, pe fondul discuțiilor privind viitorul politic al Venezuelei.

María Corina Machado. FOTO: AFP
María Corina Machado. FOTO: AFP

Recentele declarații ale lui Machado despre posibilul calendar al alegerilor ar putea submina eforturile Washingtonului în regiune.

Un consilier al Casei Albe, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că afirmațiile făcute de Machado — potrivit cărora alegeri ar putea avea loc în Venezuela în mai puțin de un an — au creat iritare în interiorul administrației, chiar dacă aceasta continuă să fie apreciată la nivel personal, relatează Politico.

„Tot ce face María Corina Machado este să încerce să nege toate acestea… este egoistă. Nu este «Operațiunea María Corina Machado». Este «Operațiunea securității naționale a SUA»”, a spus sursa, care a acuzat-o că ar acționa împotriva obiectivelor strategice ale Statelor Unite.

Aceeași persoană a susținut că Machado, laureată anul trecut a Premiului Nobel pentru Pace pentru rolul său în conducerea opoziției împotriva fostului lider Nicolás Maduro, ar submina succesul politicilor promovate de președintele Donald Trump, inclusiv eliberarea deținuților politici, cooperarea în domeniul aplicării legii și alte inițiative comune. Potrivit consilierului, lidera opoziției ar încerca să se impună drept „singura vedetă” a scenei politice venezuelene.

Biroul Maríei Corina Machado a respins criticile, numindu-le „zgomot mediatic” și simple zvonuri. Reprezentanții acesteia au insistat că opoziția venezueleană este „strâns aliniată” cu guvernul SUA.

„Suntem primii interesați ca acest proces să avanseze într-un mod ferm și stabil. Interesele administrației Statelor Unite și cele ale poporului venezuelean sunt aceleași: o Venezuela prosperă, sigură, liberă și democratică”, se arată într-o declarație transmisă Politico.

Disputa vizează în principal calendarul alegerilor. O altă sursă apropiată Casei Albe a declarat că estimarea unui termen de sub un an este nerealistă și că un interval de aproximativ 24 de luni ar fi mai fezabil. „Din punct de vedere strategic, ea nu ar trebui să își dea cu părerea despre un termen”, a afirmat sursa.

Casa Albă a reiterat că prioritatea administrației Trump este stabilizarea și reconstrucția Venezuelei, iar alegerile nu pot avea loc imediat.

„Vor exista alegeri la momentul potrivit, dar prioritatea sa principală (a lui Donald Trump) este să readucă Venezuela la viață și să reconstruiască țara. Când țara își va reveni suficient pentru a organiza alegeri curate și transparente, va reveni poporului venezuelean sarcina de a-și alege liderul. Ne dorim o Venezuela stabilă, prosperă, liberă și prietenoasă, dar acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Politico.

Departamentul de Stat nu a oferit un punct de vedere oficial.

Machado nu a cerut organizarea imediată a alegerilor, ci a spus că un proces electoral „real și transparent”, cu vot manual și audit complet, ar putea fi realizat în nouă-zece luni, în funcție de momentul începerii. Ea a subliniat, într-un interviu acordat Politico, că nu a solicitat declanșarea imediată a procedurilor tehnice.

Relațiile dintre Machado și administrația Trump au cunoscut momente tensionate, dar și semnale de reconciliere. După capturarea lui Maduro, Trump declara că lidera opoziției „nu are respectul” necesar pentru a conduce Venezuela, afirmație care a stârnit îngrijorări în rândul susținătorilor acesteia. Ulterior, după o întâlnire în Biroul Oval, președintele și-a nuanțat poziția, afirmând că o respectă pe Machado și că relația este una reciprocă.

În prezent, lidera opoziției se află încă la Washington. Între timp, aripa dură a Partidului Republican, în special reprezentanții comunităților cubaneze și venezuelene din Florida, exercită presiuni pentru organizarea rapidă a alegerilor, avertizând că o întârziere ar putea consolida influența foștilor aliați ai lui Maduro.

Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat recent, în fața Senatului, că alegerile nu pot fi considerate libere și corecte dacă opoziția nu are acces la mass-media sau dacă candidații sunt eliminați arbitrar.

Anterior interviului, Machado declarase că stabilirea unui calendar electoral concret ar fi „iresponsabilă” în actualul context.

SUA

