La 13 ani, fiica lui Kim Jong Un este șefa rachetelor nucleare în Coreea de Nord și are autoritate de decizie

Kim Jong Un și-a numit fiica de aproximativ 13 ani în funcția simbolică de „director general pentru rachete” în Coreea de Nord, atribuindu-i autoritate asupra rapoartelor primite de la generali și implicând-o în decizii legate de programul nuclear al țării, potrivit publicațiilor The Chosun Daily și The Sun. Fetița, cunoscută anterior sub numele de „Kim Ju-ae”, și-a schimbat recent numele în „Kim Ju-hae”, semn că a intrat oficial în linia de succesiune.

Fiica liderului suprem l-a însoțit frecvent pe Kim Jong Un la teste balistice și nucleare, dar și la evenimente publice, alimentând speculațiile că ar fi favorită la succesiunea puterii – o premieră într-o dinastie care a preferat istoric moștenitorii de sex masculin. Specialiștii sud-coreeni consideră că implicarea ei directă în programul nuclear reprezintă o strategie a lui Kim de a-și consolida controlul asupra armatei.

Deși postul oficial este ocupat de Jang Chang-ha, fiica liderului primește rapoartele generalilor și are autoritate de decizie, putând influența chiar și strategii politice și militare. Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud a transmis Parlamentului că fiica lui Kim se află „în etapa desemnării ca succesor” și că a început să-și exprime puncte de vedere asupra deciziilor politice majore.

Schimbarea numelui și simbolistica puterii

Numele „Ju-ae” a fost dezvăluit în 2013 de Dennis Rodman, fost jucător NBA care a vizitat Coreea de Nord, iar schimbarea recentă în „Ju-hae” indică includerea ei în linia de succesiune, într-un precedent similar cu cel al tatălui său, care și-a schimbat numele înainte de a deveni lider suprem. Presa de stat nord-coreeană a confirmat existența fiicei pentru prima dată în noiembrie 2022, când îl însoțea pe Kim la lansarea rachetei intercontinentale Hwasong-17.

O domnie pregătită să fie dură

Analiștii sud-coreeni avertizează că ascensiunea fiicei lui Kim ar putea marca începutul unei domnii și mai dure. Având în vedere precedentul familiei Kim, recunoscută pentru metodele violente aplicate împotriva opozanților, dar și împotriva membrilor propriei familii – exemplu fiind execuția unchiului său, Jang Song-thaek, în 2013 – viitorul rol al fetiței ar putea fi asociat cu o guvernare strictă și intransigentă.

Succesiunea rămâne însă incertă și poate fi influențată de dinamica internă a puterii, inclusiv de influența surorii lui Kim, Yo Jong. Aparițiile publice ale lui Ju-hae sugerează că este pregătită pentru un rol de lider, practicând sporturi precum echitația, schiul și înotul, pregătindu-se astfel pentru o implicare în elita conducătoare a Coreei de Nord.

Această decizie are implicații pentru securitatea regiunii, pe fondul escaladării programelor nucleare și balistice nord-coreene și a tensiunilor cu Seul. Viitoarea direcție a dinastiei Kim va contribui la conturarea relațiilor din Peninsula Coreeană, unde legăturile dintre Coreea de Sud și Phenian s-au deteriorat brusc în ultimii ani.

Fiica lui Kim Jong Un devine astfel un simbol al continuității dinastice și al consolidării controlului asupra armatei nord-coreene, chiar la vârsta de doar 13 ani.