Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Kim Jong Un, reales președinte al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost reales, la congres, în funcția de lider al Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, delegații recunoscându-i meritul pentru consolidarea arsenalului nuclear al țării și întărirea poziției sale regionale, a relatat luni presa de stat.

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord FOTO: Facebook
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord FOTO: Facebook

Raportul congresului partidului, un spectacol major de propagandă în cadrul căruia se așteaptă ca Kim Jong Un să își prezinte obiectivele politice și militare pentru următorii cinci ani, sugerează că va intensifica accelerarea dezvoltării unui arsenal nuclear deja echipat cu rachete capabile să amenințe aliații americani din Asia și continentul american, potrivit Mediafax.

Partidul a publicat, de asemenea, o nouă listă de membri pentru puternicul său Comitet Central, care a confirmat o schimbare generațională în cercul de conducere al lui Kim, printre zeci de membri înlocuiți în organismul format din 138 de membri fiind șefii militari îmbătrâniți și șeful parlamentului votat de la Phenian, în vârstă de 76 de ani.

Congresul, care a început joia trecută, are loc în contextul în care Kim devine din ce în ce mai asertiv în politica regională, în urma unei extinderi agresive a arsenalului său nuclear și a unor legături mai strânse cu Rusia, create prin eforturi comune de război în Ucraina, care au adâncit conflictul său cu Washingtonul și Seulul. Kim a urmărit, de asemenea, să consolideze legăturile cu China, călătorind la Beijing în septembrie anul trecut și având primul său summit cu președintele chinez Xi Jinping în șase ani.

„Kim Jong Un, reales cu „voința de nezdruncinat și dorința unanimă” a delegaților

Analiștii spun că Kim va folosi probabil întâlnirea pentru a dezvălui noi obiective militare, inclusiv consolidarea forțelor convenționale și integrarea acestora cu capacități nucleare, subliniind totodată o campanie pentru „autosuficiență” economică prin mobilizare în masă, în urma progreselor treptate post-pandemie alimentate de redresarea comerțului cu China și de exporturile de arme către Rusia.

Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord a declarat că Kim a fost reales în funcția de secretar general al partidului cu „voința de nezdruncinat și dorința unanimă” a mii de delegați, în a patra zi de întâlniri de duminică.

Conform regulamentului partidului, congresul, pe care Kim îl organizează la fiecare cinci ani din 2016, alege secretarul general pentru a servi drept principal reprezentant și lider al partidului. Kim, în vârstă de 42 de ani, a deținut cea mai înaltă funcție a partidului pe tot parcursul mandatului său, deși titlul s-a schimbat de la prim-secretar la președinte la congresul din 2016 și apoi la secretar general la congres în 2021

