Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat un cartier pentru familiile soldaților căzuți în Ucraina, în avanpremiera noului congres al Partidului Muncitorilor

Kim Jong Un a inaugurat în Phenian un cartier rezidențial dedicat familiilor militarilor decedați în operațiuni externe, inclusiv în Ucraina. Fiica sa, Ju Ae, e tot mai vizibilă la evenimente oficiale.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat duminică, 15 februarie, la inaugurarea unui cartier rezidențial în Phenian, destinat în special familiilor militarilor care și-au pierdut viața în operațiuni externe, inclusiv în conflictul din Ucraina.

În discursul său, Kim Jong Un a evidențiat că noul cartier reprezintă „spiritul și sacrificiul” soldaților căzuți la datorie, adăugând că locuințele au fost construite pentru ca familiile îndoliate să poată „fi mândre de fiii și soții lor și să trăiască fericite”, potrivit channelnewsasia.

Liderul nord-coreean a subliniat, de asemenea, că a insistat ca proiectul să fie finalizat „chiar și cu o zi mai devreme”, în speranța că va aduce o „mică consolare” celor rămași acasă.

Fotografiile oficiale publicate de KCNA îl arată pe Kim Jong Un împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, vizitând casele nou construite și oferind sprijin membrilor familiilor soldaților căzuți. Prezența ei tot mai frecventă la astfel de ceremonii și evenimente oficiale, inclusiv teste de rachete și parade militare, este interpretată de analiști ca o modalitate prin care regimul își crește vizibilitatea înaintea posibilei succesiuni.

Inaugurarea cartierului survine cu puţin timp înaintea celui de-al nouălea congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, programat la sfârșitul lunii februarie, considerat un moment-cheie pentru consolidarea imaginii lui Kim Jong Un și prezentarea realizărilor regimului.

Vă reamintim că, în 2024, Phenianul a trimis aproximativ 14.000 de soldați în sprijinul forțelor ruse, în cadrul unui pact de apărare reciprocă, iar sursele sud-coreene, ucrainene și occidentale estimează că peste 6.000 dintre aceștia și-au pierdut viața.

În ultimele luni, regimul nord-coreean a organizat numeroase ceremonii și proiecte memoriale pentru a onora sacrificiul militarilor, inclusiv dezvelirea unui complex memorial în Phenian, decorat cu sculpturi reprezentând trupele și simboluri ale eroismului. Evenimentele au dublu rol: evidențiază recunoștința față de militari, dar, mai ales, servesc propagandei interne pentru consolidarea sprijinului față de Kim Jong Un și a conducerii sale.