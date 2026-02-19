Video Kim Jong Un a prezentat un nou lansator multiplu de rachete cu potențial nuclear: „Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui nou lansator multiplu de rachete de mari dimensiuni, capabil să lanseze focoase nucleare, a anunțat joi presa de stat de la Phenian.

Ceremonia a avut loc miercuri, prilej cu care Kim Jong Un a susținut un discurs în care a lăudat sistemul de lansare multiplă de rachete de 600 mm, pe care l-a descris drept „unic în lume”.

Liderul nord-coreean a afirmat că noua armă este „potrivită pentru un atac special”, un eufemism utilizat frecvent de autoritățile de la Phenian pentru a face referire la folosirea armelor nucleare.

Kim Jong Un a subliniat că sistemul are un rol de „descurajare” și a susținut că este invincibil.

„Dacă această armă este folosită, nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”, a declarat liderul nord-coreean, conform KCNA, citată de News.ro.

Oficiali și experți militari au estimat anterior, după ce Kim Jong Un a vizitat fabrica unde sunt produse aceste lansatoare, că ele ar putea fi utilizate împotriva Coreea de Sud, inclusiv a capitalei Seul, aflată la mai puțin de 50 de kilometri de linia de separare.

Analiștii consideră că această nouă armă urmărește să sporească capacitățile de atac de precizie ale Coreei de Nord și să transmită un mesaj de forță atât către Statele Unite, cât și către Coreea de Sud.

Totodată, prezentarea publică a sistemului ar putea preceda testele necesare înaintea unui posibil export către Rusia, în contextul consolidării parteneriatului dintre Phenian și Moscova pe fondul războiului din Ucraina.