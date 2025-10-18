Video Kremlinul vrea construirea unui tunel „Putin–Trump” care să lege Rusia și SUA. Reacția lui Zelenski

Kremlinul ar dori construirea unui tunel feroviar „Putin–Trump” care să lege Rusia de Statele Unite prin Strâmtoarea Bering. Propunerea, lansată de emisarul de investiții al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a stârnit, însă, scepticism și amuzament la Washington.

Propunerea a fost făcută de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin pentru cooperarea economică internațională și directorul Fondului rus de investiții directe (RDIF).

Dmitriev a sugerat că tunelul ar putea fi construit cu sprijinul Boring Company, compania lui Elon Musk, și a menționat disponibilitatea Rusiei de a implica și China în proiect.

Investiția estimată pentru realizarea tunelului ar fi de 8 miliarde de dolari, iar construcția ar urma să se întindă pe 112 kilometri, cu termen de finalizare de aproximativ opt ani, scrie reuters.

„Tunelul din Rusia în Alaska este interesant. Ce părere aveți despre el, domnule președinte? Aveți idei? Cum vă place această idee?”, l-a întrebat Trump pe Zelenski.

„Nu sunt deloc încântat de această idee”, a răspuns liderul ucrainean, stârnind râsete din partea delegației americane.