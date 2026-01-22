Video Kim Jong Un, relaxat la inaugurarea unei stațiuni termale din Coreea de Nord. S-a fotografiat zâmbitor lângă vizitatori

Liderul nord-coreean a fost fotografiat purtând un palton gros de iarnă la marginea unui bazin cu apă fierbinte. Kim Jong Un zâmbea și discuta cu femeile aflate în piscină. Imaginile au fost realizate cu ocazia inaugurării oficiale a Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo, din provincia Hamgyong de Nord.

Ceremonia a avut loc miercuri după-amiază, 21 ianuarie, iar stațiunea, redeschisă recent, este descrisă de presa de stat drept „Benidormul Coreei de Nord”.

După tăierea panglicii, Kim Jong Un a vizitat complexul spa, păstrându-și haina groasă chiar și în interior și arătându-se vizibil încântat de facilitățile modernizate, conform The Independent.

Complexul de băi termale a fost complet renovat după ce, în 2018, liderul de la Phenian a criticat managementul și condițiile pe care le-a catalogat atunci drept „neîngrijite” și „mai rele decât un acvariu”. La actuala vizită, Kim a apreciat că fiecare secțiune a fost amenajată „practic și armonios”, iar arhitectura se integrează în peisajul natural.

„Îmi amintesc vizita de acum câțiva ani, când am criticat sever practicile de administrare neigienice. Faptul că acest centru de vacanță a fost reconstruit și transformat într-o facilitate modernă de odihnă pentru populație îmi dă un sentiment de mândrie, pentru că am îndeplinit o sarcină importantă”, a declarat liderul nord-coreean.

Stațiunea Onpo urmează să fie deschisă complet luna viitoare. Sejururile sunt destinate atât membrilor elitei nord-coreene, cât și turiștilor străini, în special din China și Rusia. Potrivit informațiilor disponibile, prețurile pentru un pachet de o săptămână variază între 1.000 și 1.350 de dolari, fără costurile de transport.