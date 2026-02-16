A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015

„Regele motorinei”, unul dintre cei mai cunoscuţi organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, proprietar din umbră al complexului Hanul Pescarilor și fugar din 2015, a murit la 56 de ani, în Ungaria.

Rácz Attila, supranumit „regele motorinei”, a încetat din viață sâmbătă, 14 februarie, în Ungaria, unde se refugiase în 2015, după ce fusese condamnat definitiv de Curtea de Apel București la 7 ani de închisoare într-un dosar DNA privind un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro.

De la momentul fugii, numele și fotografia sa au rămas în evidențele Poliției Române, în secțiunea persoanelor urmărite internațional.

Moartea lui Rácz Attila a fost anunțată public de fiica sa, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care îl descrie pe tatăl său drept „un om al extremelor”, „plin de viață, de energie și de prezență” și precizează că familia îl va conduce „în sfârșit acasă, în căsuța pe care o iubea atât de mult”, potrivit Bihoreanul.

Rácz Attila deținea mai multe proprietăți în Budapesta şi, deşi a fost identificat şi prins acolo, procedurile de extrădare în România s-au blocat în instanță, parțial din cauza faptului că deţinea dublă cetăţenie, română şi ungară, iar ţara vecină este renumită pentru refuzul de a extrăda propriii cetăţeni. Astfel, deși prins, el a scăpat, practic, de condamnare, menținându-și statutul de fugar pentru mai mulți ani.

Problemele cu legea

Pe lângă dosarul principal care a dus la condamnarea sa, Rácz Attila a fost implicat și în alte cauze penale. Într-un dosar instrumentat de DNA Constanța, faptele s-au prescris, dar Tribunalul Constanța a dispus ca afaceristul, împreună cu alți trei inculpați, să plătească un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro.

În 2020, Curtea de Apel Brașov l-a achitat definitiv în dosarul instrumentat de DIICOT în care era acuzat că ar fi coordonat un grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 25 de milioane de lei, prin importul de motorină declarată fictiv drept reziduuri petroliere și revândută pe piața neagră.

În același dosar a fost trimis în judecată și fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, care a fost, de asemenea, achitat.

Un alt proces deschis de DIICOT a vizat o fraudă de aproximativ 62 de milioane de lei legată de activitatea rafinăriei Ecodiesel din Suplacu de Barcău. Procurorii susțin că motorina era importată sub pretextul procesării, apoi vândută pe piața neagră, iar banii erau transferați prin firme-fantomă. În această cauză, la finalul anului 2015, au fost reținuți patronii rafinăriei, fostul fotbalist Călin Bălaj, italianul Antonino Papalia și Mérai Katalin, cumnata lui Rácz Attila. Procesul este încă pe rolul Tribunalului Bihor.