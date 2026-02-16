Moscova reia ideea unei administrații internaționale în Ucraina, sub egida ONU

Moscova a readus în discuție ideea unei administrații internaționale tranzitorii pentru Ucraina sub egida Organizației Națiunilor Unite, chiar înainte de reluarea discuțiilor despre încheierea războiului.

Rusia este pregătită să discute despre o astfel de administrație externă cu Statele Unite, Europa și alte țări, a declarat duminică, la Moscova, adjunctul ministrului de Externe, Mikhail Galuzin, pentru agenția de stat rusă TASS.

„Un astfel de pas ar permite organizarea de alegeri democratice în Ucraina, instaurarea unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documente legitime privind cooperarea interstatală viitoare”, a spus Galuzin.

Adjunctul ministrului de externe a precizat că președintele Vladimir Putin a făcut o astfel de propunere încă din martie 2025.

Propunerea lui a fost deja respinsă de Washington și a primit un răspuns similar din partea ONU. Secretarul general al organizației, Antonio Guterres, a declarat că „Ucraina are un guvern legitim care trebuie respectat”, în timp ce un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe a respins propunerea, subliniind că „guvernarea Ucrainei este decisă de Constituţia sa şi de poporul său”.

Rusia îl prezintă pe Zelenski drept ilegitim

Declarațiile lui Galuzin fac parte din încercările Moscovei de a prezenta Ucraina ca un stat nefuncțional și conducerea președintelui Volodimir Zelenski ca fiind ilegitimă, notează dpa.

Administrațiile internaționale tranzitorii, sub egida ONU sau a altor forțe, au existat după încheierea războaielor sau a conflictelor în locuri precum Timorul de Est, Cambodgia, Irak sau Kosovo. Totuși, în Ucraina, toate instituțiile statului sunt funcționale.

Zelenski a subliniat, la Conferința de Securitate de la München cât de dificil ar fi organizarea unor alegeri atâta vreme cât soldații de la front și populația din zonele afectate sunt sub asediu. El a explicat că ar fi necesare cel puțin două luni de încetare a focului înainte ca alegerile să poată avea loc.

Rusia duce un război total împotriva Ucrainei de aproape patru ani. Următoarea rundă de negocieri pentru încheierea războiului, mediată de SUA, este programată pentru marțea și miercurea viitoare, la Geneva.