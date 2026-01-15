Șoc la Phenian: filmul comandat de Kim Jong Un care sparge toate tabu-urile cu nuditate, adulter și violență extremă

La ordinul lui Kim Jong Un, studiourile nord-coreene au produs un film care sfidează propriile tabuuri ale regimului, aducând pe ecran violență extremă, adulter și nuditate parțială.

Producția, realizată la inițiativa liderului Kim Jong Un, este plasată în anii ’90 și are în centrul acțiunii explozia reală a unui tren, incident care a alimentat, la vremea respectivă, zvonuri privind o tentativă de asasinare a fostului lider Kim Jong Il, potrivit CNN

Filmul merge mult mai departe decât orice altă producție nord-coreeană anterioară, inclusiv printr-o scenă extrem de dură, în care un personaj este ucis prin sufocare cu o pungă de plastic.

Justin Martell, cineast american și ghid turistic care a avut ocazia să vadă filmul anul trecut în Coreea de Nord, a declarat pentru CNN că este vorba despre o schimbare radicală de direcție.

Potrivit acestuia, existența unei povești bine articulate, cu tensiune reală și conflicte credibile, reprezintă o raritate absolută pentru cinematografia regimului de la Phenian.

Filmul a fost prezentat ulterior la Festivalul Internațional de Film de la Phenian, unde a obținut premii pentru cel mai bun actor și pentru efecte sonore.

Martell a remarcat și un alt element fără precedent: apariția nuditații parțiale pe ecran. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva într-un film nord-coreean”, a spus el.

Potrivit lui Martell, această schimbare de registru nu este întâmplătoare. În ultimii ani, autoritățile ar fi investit sume considerabile în industria cinematografică, implicându-se direct în realizarea unor producții mai ample și mai moderne, menite să captiveze publicul.

Deși stilul devine mai îndrăzneț și mai spectaculos, mesajul rămâne același: orice tentativă de trădare sau complot împotriva liderului suprem este condamnată inevitabil la eșec.