Luni, 16 Februarie 2026
Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale începe în New Delhi, cu participarea a peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Emmanuel Macron

Publicat:

Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale (AI) debutează luni la New Delhi, reunind peste 20 de lideri mondiali, printre care și președintele Franței, Emmanuel Macron.

Evenimentul se desfășoară până vineri, în New Delhi. FOTO: X/@LayerKenzy
„Începând de astăzi, India găzduieşte Summitul privind Impactul AI la Bharat Mandapam din Delhi. Le urez un bun venit călduros liderilor mondiali, căpitanilor industriei, inovatorilor, factorilor de decizie, cercetătorilor şi pasionaţilor de tehnologie din întreaga lume la acest summit”, a transmis premierul Indiei, Narendra Modi, într-o postare publicată luni pe platforma X.

Evenimentul, care se desfășoară până vineri, 20 februarie, este organizat la complexul Bharat Mandapam și reprezintă o oportunitate strategică pentru India de a-și consolida rolul de lider al așa-numitului Sud Global, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Autoritățile de la New Delhi își propun să mute accentul guvernanței tehnologice globale de la securitate către democratizarea accesului la inteligența artificială.

La summit sunt așteptați numeroși oficiali europeni de rang înalt, inclusiv prim-miniștrii Finlandei, Spaniei, Greciei, Croației și Olandei, precum și președinții Estoniei, Elveției, Serbiei și Slovaciei.

Agenda diplomatică include și șefi de guvern din Bhutan, Kazahstan și Mauritius, alături de președintele Sri Lankăi. De asemenea, vor participa prințul moștenitor al Liechtensteinului, prințul moștenitor din Abu Dhabi și vicepreședinți din Bolivia, Guyana și Seychelles.

La discuții se vor alătura delegații ministeriale din 45 de țări, precum și secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, pentru dezbateri privind viitorul tehnologic și impactul inteligenței artificiale asupra societății și economiei globale.

Summitul reunește și lideri de top din mediul de afaceri, printre care CEO-ul Google, Sundar Pichai, și fondatorul Microsoft, Bill Gates, care și-a confirmat deja prezența în India.

Organizatorii evenimentului au structurat conferința în jurul a șapte axe, denumite „chakre tematice”, menite să abordeze inteligența artificială ca bun social și instrument de creștere economică.

Capitala Indiei a fost complet securizată pentru deschiderea summitului, autoritățile desfășurând o amplă operațiune de securitate, similară celei organizate cu ocazia summitului G20. Peste 10.000 de polițiști și membri ai forțelor paramilitare au fost mobilizați, iar traficul a fost restricționat.

După edițiile desfășurate în Regatul Unit, Coreea de Sud și Franța, acesta este primul summit dedicat viitorului inteligenței artificiale organizat într-o țară cu economie emergentă.

