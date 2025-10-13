Coreea de Sud susține că nord-coreenii și-au dezvoltat submarinele cu ajutorul Rusiei

Coreea de Nord a primit cel mai probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni ministrul apărării sud-coreean Ahn Gyu-back într-o intervenție în parlamentul țării, potrivit Reuters.

Coreea de Nord s-a angajat să dezvolte submarine capabile să lanseze rachete balistice și a testat astfel de rachete de pe platforme submersibile, dar nu este încă clar dacă Phenianul a izbutit să-și însușească o astfel de lansare de pe submarine, scrie Agerpres.

În același timp, Phenianul încearcă să dezvolte submarine cu propulsie nucleară.

În faţa Comisiei de apărare din parlamentul de la Seul, Ahn a declarat că pare veridic faptul că Nordul primește „diverse tehnologii" pentru dezvoltarea submarinelor sale.

Totuși, ministrul a afirmat însă că este prematur să se concluzioneze că Phenianul ar fi testat o rachetă balistică lansată de pe un submarin (SLBM).

Coreea de Nord și Rusia şi-au intensificat semnificativ cooperarea militară în ultimii doi ani, Phenianul desfășurând peste 10.000 de soldați pe teritoriul rus pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei, în schimbul asistenței economice şi tehnologice militare din partea Moscovei, potrivit evaluărilor serviciilor de informații sud-coreene.