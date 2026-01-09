search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Kaja Kallas denunță violențele din Iran: „Un regim care se teme de propriul popor"

Publicat:

Reprimarea violentă a protestelor din Iran a atras critici dure din partea oficialilor internaționali. Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat vineri că acţiunile autorităţilor iraniene „arată un regim căruia îi este frică de propriul popor”, în timp ce Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut o anchetă „rapidă” şi „independentă” privind morţii în manifestaţiile care zguduie țara de mai multe zile.

Kaja Kallas critică „un regim ce se teme de propriul popor" FOTO: EPA EFE
Protestele au început pe 28 decembrie la Teheran, ca reacție la înrăutățirea condițiilor economice, și s-au răspândit rapid în alte regiuni ale Iranului, notează dpa. Kaja Kallas a scris pe platforma X: Poporul iranian luptă pentru viitorul său. Ignorând revendicările lor legitime, regimul îşi arată adevăratul chip”.

Ea a adăugat că „orice violenţă împotriva demonstranţilor paşnici este inacceptabilă. Închiderea internetului în timp ce protestele sunt suprimate violent arată un regim care se teme de propriul popor” și a acuzat forțele de securitate că folosesc tactici „disproporţionate şi brutale” împotriva manifestanților, relatează Agerpres.

Apelul ONU pentru o anchetă independentă

Volker Türk a declarat într-un comunicat: „Sunt profund tulburat de informaţiile privind violenţe în timpul manifestaţiilor naţionale în Iran în aceste ultime 13 zile, inclusiv privind morţi şi distrugeri de bunuri”. El a subliniat că trebuie respectat dreptul de a manifesta paşnic, „înscris în dreptul internaţional”. „Trebuie să fie efectuată o anchetă rapidă, independentă şi transparentă. Persoanele responsabile de violenţe trebuie să dea socoteală în acord cu regulile şi normele internaţionale”, a adăugat Înaltul Comisar.

El și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea privind închiderea internetului în Iran, explicând că „astfel de acţiuni subminează libertatea de expresie şi accesul la informaţie şi afectează munca celor care documentează încălcările drepturilor omului, precum şi accesul la servicii esenţiale şi de urgenţă”.

Avertismentul liderului suprem

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Khamenei, a avertizat vineri că țara „nu va da înapoi” în fața valului de proteste, care reprezintă o provocare serioasă pentru Republica Islamică instituită în 1979. Organizații nonguvernamentale acuză autoritățile că au deschis focul asupra manifestanților, provocând zeci de morți de la începutul protestelor.

loading Se încarcă comentariile...
