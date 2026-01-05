search
Jerusalem Post: SUA iau în calcul o intervenție în Iran pe fondul protestelor tot mai ample

Publicat:

Washingtonul și Israelul analizează, în premieră, opțiuni concrete de sprijin pentru mișcarea de protest din Iran, pe fondul evoluțiilor recente din Venezuela și al presiunilor tot mai mari asupra regimului de la Teheran.

SUA iau în calcul o intervenție în Iran pentru a sprijini protestele FOTO: EPA EFE

Statele Unite ar lua în considerare o intervenție menită să sprijine protestatarii din Iran, relatează publicația Jerusalem Post. În paralel, Israelul evaluează dacă înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro ar putea deschide calea pentru acțiuni similare împotriva regimului iranian. Potrivit sursei citate, intervenția SUA în Venezuela a surprins Israelul și a schimbat calculele privind ce ar putea fi posibil în Republica Islamică.

Până la acțiunea președintelui american Donald Trump de la Caracas, majoritatea oficialilor israelieni nu considerau manifestațiile împotriva liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, suficient de puternice pentru a duce la o schimbare de regim. De altfel, protestele sunt încă văzute atât de Israel, cât și de SUA ca fiind, în sine, insuficiente pentru a-l răsturna pe Khamenei. Totuși, după capturarea lui Nicolas Maduro, această percepție ar putea să se fi schimbat, notează Jerusalem Post.

Washingtonul și Israelul caută opțiuni de schimbare a regimului

Există indicii că Washingtonul cântărește o intervenție specifică pentru a ajuta mișcarea de protest să depășească controlul exercitat de regimul iranian. În același timp, Israelul verifică dacă înlăturarea lui Maduro ar face posibilă adoptarea unor măsuri împotriva regimului de la Teheran.

În acest context, Mossad a recunoscut public, pe Twitter, că a ajutat protestatari iranieni pe teren. Iranul a susținut ulterior că l-a arestat pe unul dintre acești agenți.

De asemenea, ministrul israelian al Științei și Tehnologiei, Gila Gamliel, fost ministru al Informațiilor, a scris recent în Jerusalem Post: „Lumea trebuie... să recunoască poporul iranian drept cheia unei stabilități regionale durabile și să sprijine aspirațiile sale la drepturile omului, libertate și autodeterminare, nu doar prin cuvinte de simpatie, ci prin acțiuni concrete ori de câte ori și oriunde este posibil”.

Ea a adăugat: „Istoria arată că regimurile construite pe frică se prăbușesc în cele din urmă. Când acel moment va sosi în Iran, întrebarea nu va fi dacă schimbarea a fost inevitabilă, ci dacă lumea a contribuit la pregătirea terenului pentru un viitor mai bun”, exprimându-și astfel sprijinul pentru acțiuni concrete, nu doar declarații simbolice.

Presiuni politice și schimbări de strategie

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune specială pe teme de securitate după acțiunile SUA din Venezuela. Totodată, fostul ministru al Apărării, Benny Gantz, a cerut explicit, luni, ca Israelul și Statele Unite să intervină în Iran în numele protestatarilor iranieni, fie pentru a forța regimul să capituleze, fie pentru a-l răsturna.

În luna iunie, atât oficialii americani, cât și cei israelieni se opuneau în mod clar unei schimbări de regim, concentrându-se mai degrabă pe slăbirea programului nuclear iranian și a capacității Teheranului de a răspunde unor eventuale atacuri. Însă reacția slabă a Iranului după atacurile din iunie, amploarea protestelor interne și demonstrația de forță a SUA în Venezuela, fără o invazie terestră de mari dimensiuni, par să fi modificat aceste calcule.

Potrivit Jerusalem Post, oficiali din ambele țări explorează acum noi opțiuni. Una dintre ele ar putea presupune utilizarea unei amenințări cu forța sau chiar a unei forțe limitate, pentru a-l împiedica pe Khamenei să reprime mișcarea de protest și pentru a-i oferi acesteia șanse mai mari de dezvoltare.

Deocamdată, nu există indicii că a fost luată o decizie finală, mai ales în contextul în care Donald Trump încă analizează consecințele capturării lui Maduro în Venezuela. Totuși, pentru prima dată, pare să se contureze ideea că o intervenție menită să sprijine protestatarii iranieni, fără o invazie majoră pentru răsturnarea regimului, ar putea fi o opțiune viabilă.

