search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sub presiunea manifestanţilor, autoritățile din Iran anunţă că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar

0
0
Publicat:

Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar de circa şase euro, la o săptămână după o mişcare de contestare declanşată de revendicări economice.

Proteste în Iran FOTO: Profimedia
Proteste în Iran FOTO: Profimedia

"Fiecare persoană va primi câte un milion de de tomani (10 milioane de riali, circa şase euro) de persoană pe lună, care va fi creditată pe contul său timp de patru luni", a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului iranian Fatemeh Mohajerani la televiziunea de stat.

Acest ajutor vizează "să reducă presiunea economică asupra populaţiei", a precizat ea.

Salariul mediu în Iran, o ţară cu 86 de milioane de locuitori, este de circa 170 de euro pe lună, iar salariul minim este de circa 85 de euro pe lună, scrie Agerpres.

Majoritatea iranienilor îşi plătesc cumpărăturile zilnice mai degrabă cu telefoanele sau cărţile lor de credit decât cu bani lichizi.

Mişcarea de contestare, legată iniţial de costul de trai, a început pe 28 decembrie la Teheran, unde numeroşi comercianţi şi-au închis magazinele pentru a protesta contra hiperinflaţiei şi a marasmului economic, iar de atunci şi-a extins revendicările politice.

Această mişcare s-a făcut simţită în grade diferite în circa 40 de oraşe, în principal situate în vestul Iranului. Cel puţin 12 persoane, printre care membri ai forţelor de securitate, au fost ucise, potrivit unui bilanţ bazat pe anunţuri oficiale.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
digi24.ro
image
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
stirileprotv.ro
image
Tranziția către Foc și Aer: de ce incendiile, exploziile și pierderea încrederii nu sunt întâmplătoare / EXCLUSIV
gandul.ro
image
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
mediafax.ro
image
Daniel Paraschiv a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya! Primele imagini. Video
fanatik.ro
image
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Dan Petrescu dezminte zvonurile! Antrenorul nu suferă de cancer, de fapt: 'Totul este în regulă!'
cancan.ro
image
Ce s-a ales de Ionuț Luțu după ce s-a lăsat de fotbal: „Gigi Becali l-a încercat. Avea două pașapoarte”
prosport.ro
image
Nicolas Maduro a fost dus în închisoarea de care se teme orice deținut. De ce este numită „Iadul pe Pământ”
playtech.ro
image
Consilierul prezidențial cu datorii de peste două milioane de lei la ANAF și la bănci. Câți bani pierde prin acceptarea funcției de la Cotroceni
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au ”explodat” vânzările! Ce a urmat după fotografia postată de Donald Trump cu Nicolas Maduro e complet neașteptat
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Cine este românul de 18 ani care a decedat în incendiul din Elveția. Tânărul venea frecvent în România
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
click.ro
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Pagini de istorie uitate. Povestea regelui Carol al II-lea și culisele renunțării la tron
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?