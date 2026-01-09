Iranul susține că protestele sunt o operațiune străină: „Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburări”

Autoritățile iraniene susțin că valul de proteste izbucnit în ultimele zile în țară este rezultatul unei „conspirații” puse la cale de Statele Unite și Israel, acuzând cele două state că încearcă să destabilizeze regimul de la Teheran și să submineze viața populației.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis, într-un mesaj public, că „Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburările de amploare din țară”. Potrivit declarației difuzate de compania de radio și televiziune a Republicii Islamice, protestele care au început ca reacție la dificultățile economice ar fi fost deturnate din exterior.

„Deși tulburările din ultimele zile au început cu proteste împotriva instabilității economice, inamicul sionist (adică Israelul – n. TASS) le-a orientat spre destabilizarea situației din țară. Ultimele declarații ale [președintelui SUA Donald] Trump nu fac decât să confirme conspirația dintre cele două regimuri, care urmăresc să submineze fundamentele vieții poporului iranian. Poporul iranian și-a demonstrat deja o dată unitatea în războiul de 12 zile [cu Israelul], forțând inamicul să recunoască înfrângerea strategică. Astăzi, cu aceeași unitate, vom zădărnici toate planurile lor distructive”, se arată în textul declarației, ictat de Iranintl.com.

Amenințări cu măsuri dure și fără „indulgență”

În același mesaj, autoritățile anunță că forțele de ordine vor acționa ferm pentru a preveni orice tentativă de destabilizare. „Activitatea forțelor de ordine din țară are ca scop prevenirea unor astfel de amenințări. Aceste structuri, sprijinite de un popor mândru și neclintit, vor zădărnici planurile regimului sionist și ale protectorului său, SUA, de a destabiliza situația din Iran și vor asigura cetățenilor condiții de viață sigure. În acest sens, forțele de securitate și sistemul judiciar nu vor manifesta nicio indulgență față de elementele subversive”, a declarat Consiliul de Securitate iranian.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a admis recent că SUA ar putea da o „lovitură puternică” conducerii republicii islamice, dacă vor considera că este necesar. El a făcut această afirmație răspunzând unei întrebări despre posibilitatea recurgerii la forță în cazul unei eventuale morți a protestatarilor iranieni.

Cum au început protestele

Primele manifestații au izbucnit pe 29 decembrie 2025, în centrul Teheranului, după ce comercianții au ieșit în stradă nemulțumiți de scăderea puternică a cursului rialului iranian. Epicentrul protestelor a fost strada Republicii Islamice. Potrivit agenției Fars, antreprenorii i-au îndemnat pe colegii lor să închidă magazinele și să se alăture mișcării.

O zi mai târziu, pe 30 decembrie, studenții universităților din Teheran s-au alăturat manifestațiilor. Pe 2 ianuarie, agenția Mehr a relatat despre apariția pe străzile provinciei Ilam a unui grup de persoane necunoscute, mascate și înarmate cu arme de foc.

În ultimele zile, situația s-a tensionat și mai mult, fiind raportate tot mai multe cazuri de ciocniri armate între protestatari și forțele de ordine, în special în provinciile vestice ale țării.