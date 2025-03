Jurnalist suedez, arestat în Turcia sub acuzații de terorism și „insultarea președintelui”

Un jurnalist suedez care a fost reținut la sosirea sa în Turcia, unde urma să relateze despre protestele privind încarcerarea primarului din Istanbul, a fost arestat sub acuzații legate de terorism și pentru „insultarea președintelui”, a anunțat președinția turcă.

Joakim Medin, jurnalist al publicației Dagens ETC, „a fost arestat sub acuzațiile de ‘apartenență la o organizație teroristă armată’ și ‘insultarea președintelui’”, a transmis duminică administrația prezidențială, citată de The Guardian.

Medin a fost reținut joi, imediat după aterizarea avionului său în Turcia, și trimis la închisoare a doua zi.

Într-un comunicat publicat de Centrul de Combatere a Dezinformării, administrația prezidențială a susținut că Medin era „cunoscut pentru articolele sale anti-Turcia și apropierea de organizația teroristă PKK”, grupul militant kurd interzis și declarat terorist.

„Această decizie de arestare nu are nicio legătură cu activitățile jurnalistice”, se arată în comunicat.

Încarcerarea lui Medin a avut loc la doar câteva ore după ce autoritățile au eliberat ultimul dintre cei 11 jurnaliști arestați luni dimineață, în urma unor raiduri pentru relatările lor despre proteste. Printre aceștia s-a aflat și fotograful AFP Yasin Akgul.

Autoritățile turce l-au expulzat, de asemenea, pe jurnalistul BBC Mark Lowen, care relata despre proteste. După ce a fost reținut timp de 17 ore miercuri, acesta a fost deportat pe motiv că reprezenta „o amenințare la adresa ordinii publice”, a transmis postul britanic.

Direcția de Comunicare a Turciei a precizat că Lowen a fost deportat „din cauza lipsei de acreditare”.

Procurorii turci deschiseseră deja o anchetă împotriva lui Medin în 2023, în urma unei manifestații la care acesta a participat la Stockholm, unde o marionetă reprezentându-l pe președintele Recep Tayyip Erdoğan fusese spânzurată cu capul în jos, potrivit declarației președinției de duminică.

Aceasta a precizat că jurnalistul suedez se numără printre cei 15 suspecți care ar fi organizat, desfășurat sau promovat manifestația.

Protestul a provocat furia autorităților turce, care au susținut că a fost orchestrat de membri ai PKK și au convocat ambasadorul Suediei la Ankara.