Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica. Românul urcă pe cei mai înalți șapte munți din lume

Alpinistul Adrian Ahrițculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care și-a propus să urce pe cei mai înalți șapte munți din lume, a anunțat miercuri managerul sportivului, Adrian Ștefan Jurca.

„Sunt pe Vinson”, a fost mesajul transmis de alpinistul din Petroșani și recepționat marți noaptea de managerul său.

„Adrian a trimis un mesaj prin care anunță reușita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel mai înalt vârf din Antarctica. Este cel de-al șaselea vârf cucerit de Adrian din Circuitul „Seven Summits”, ce include cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent. Mai rămâne de făcut doar cel mai înalt vârf din America de Nord, Mount McKinley (6.194 metri), care se află în Alaska”, a declarat, pentru AGERPRES, managerul sportivului.

Alpinistul Adrian Ahrițculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 metri) și cei mai înalți șapte vulcani din lume, a plecat pe 27 decembrie 2025 în Antarctica, unde și-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt de pe continent.

La plecare, alpinistul din Petroșani a spus că s-a pregătit intens pentru această expediție, în condițiile în care a mai fost în Antarctica, în ianuarie 2023, atunci când a finalizat victorios ascensiunea pe Mount Sidley (4.283 metri), în cadrul circuitului ce reunește cei mai înalți vulcani de pe planetă.

Adrian Ahrițculesei are în portofoliu mai multe reușite în alpinism, printre care se numără cucerirea vârfului Everest, în luna mai 2024, și finalizarea „Circuitului celor 7 vulcani”, în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care își înscrie în palmares o asemenea performanță.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultății de educație fizică și sport din Timișoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroșani.

SURSA: Agerpres