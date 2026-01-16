Motivul pentru care cel mai mare aisberg din lume a devenit albastru. Ce se întâmplă cu „Regele mărilor”

Aisbergul A-23A, cel mai mare din lume, a devenit albastru, iar oamenii de știință avertizează că această transformare anunță dezintegrarea sa iminentă. Aisbergul s-a desprins pentru prima dată de platforma de gheață Filchner din Antarctica în 1986 și a derivat în Atlanticul de Sud

Totuși, noile imagini realizate de NASA arată că fostul „Rege al mărilor” este acum acoperit de apă provenită din topire, scrie Daily Mail.

Experții avertizează că aisbergul A-23A ar putea să se dezintegreze în zilele sau săptămânile următoare. Deși la apogeu era de peste două ori mai mare decât Londra, el se micșorează rapid în timp ce plutește prin apele mai calde din America de Sud și insula Georgia de Sud.

În ianuarie, cercetătorii de la Centrul Național de Gheață al SUA au estimat că suprafața aisbergului scăzuse la doar 1.182 km².

Dr. Chris Shuman, cercetător la Universitatea din Maryland, Baltimore County, care a urmărit acest aisberg pe parcursul întregii sale cariere, spune: „Cu siguranță nu mă aștept ca A-23A să supraviețuiască verii australe.”

Imaginea satelitară NASA sugerează însă că „zidul de protecție” al aisbergului a cedat.

În ceea ce Dr. Shuman descrie drept o „explozie”, greutatea apei acumulate în bazinele de topire a devenit atât de mare încât a străpuns marginile aisbergului și s-a scurs în oceanul de dedesubt.

Dr. Tedd Scamboss, cercetător la Universitatea din Colorado Boulder, explică faptul că apa acumulată în crăpăturile gheții le forțează să se lărgească, accelerând degradarea aisbergului A-23A.

Considerat cândva cel mai mare aisberg din lume, acesta s-a desprins în anii ’80, a rămas blocat peste 30 de ani în Marea Weddell, apoi s-a eliberat în 2020.

În ianuarie 2025, A-23A avea o suprafață de aproximativ 3.650 km². Până în septembrie, însă, aceasta se redusese la doar 1.700 km², după ce mai multe bucăți mari s-au desprins.

A-23A se află deja în ape cu aproximativ 3°C mai calde decât cele din jurul Antarcticii, iar curenții îl împing spre ape și mai calde din „cimitirul aisbergurilor”.

Dr. Shuman adaugă: „A-23A are aceeași soartă ca și alți aisberguri antarctice, dar traseul său a fost remarcabil de lung și plin de evenimente. E greu de crezut că nu va dispărea foarte curând.

Sunt extrem de recunoscător că am avut la dispoziție resurse satelitare care ne-au permis să îl urmărim și să documentăm evoluția sa atât de îndeaproape.”