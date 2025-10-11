search
Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Oamenii de știință au descoperit că unele scurgeri din zona Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice

Publicat:
Ultima actualizare:

Oamenii de știință trag un semnal de alarmă după ce au descoperit că gazul metan – un puternic gaz cu efect de încălzire asupra planetei – se scurge în cantități crescânde prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii, pe măsură ce regiunea se încălzește. Descoperirile recente sugerează că scurgerile apar într-un „ritm uimitor”, ceea ce ridică întrebări privind acuratețea previziunilor privind încălzirea globală viitoare, scrie CNN.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Cantități uriașe de metan s-au acumulat de-a lungul mileniilor sub fundul mării, iar gazul poate ieși în apă prin fisuri, vizibil printr-un șir de bule care se ridică la suprafață. Deși cunoștințele despre aceste scurgeri sunt limitate, oamenii de știință subliniază că metanul este de aproximativ 80 de ori mai eficient în reținerea căldurii decât dioxidul de carbon, în primii 20 de ani de la eliberare.

Pentru a înțelege mai bine fenomenul, o echipă internațională de cercetători a studiat apele puțin adânci ale Mării Ross, utilizând nave de cercetare, vehicule telecomandate și scafandri pentru prelevarea de probe, la adâncimi între 5 și 240 de metri. Rezultatele au fost surprinzătoare: peste 40 de scurgeri de metan au fost identificate, multe dintre ele în locuri considerate anterior sigure, sugerând că fenomenul devine din ce în ce mai frecvent.

„Ceva ce se credea a fi rar pare să devină acum răspândit”, a declarat Sarah Seabrook, cercetătoare marină la Earth Sciences New Zealand și autoarea studiului publicat în Nature Communications. Ea a adăugat că descoperirile au stârnit un „entuziasm imediat”, urmat rapid de „anxietate și îngrijorare”.

Oamenii de știință avertizează că metanul ar putea ajunge rapid în atmosferă, devenind o sursă semnificativă de încălzire globală neprevăzută, și că ar putea avea efecte în cascadă asupra ecosistemului marin. Fenomenul a fost asociat cu schimbările climatice, inclusiv cu temperaturi mai ridicate, creșterea nivelului mării și mișcarea terenului după topirea ghețarilor.

„Se poate crea un cerc vicios: schimbările climatice cresc scurgerile de metan, care la rândul lor accelerează încălzirea planetei”, a explicat Seabrook. Andrew Thurber, profesor de biologie marină la Universitatea din California, a adăugat că Antarctica deține vaste rezervoare de metan și, dacă încălzirea globală continuă, aceste scurgeri ar putea trece de la „un laborator natural la un epicentru al pericolului”.

Cercetătorii se întorc în Antarctica săptămâna viitoare pentru a studia scurgerile timp de două luni și pentru a evalua mai bine impactul asupra climei și ecosistemelor marine. Thurber subliniază că metanul este „o adevărată necunoscută” și că trebuie studiat cu atenție pentru a preveni consecințele catastrofale asupra planetei.

Știință

