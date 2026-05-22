Telefonul care a zguduit alianța SUA–Israel

Conflictul dintre Trump și Netanyahu dezvăluie ruptura strategică dintre logica negocierii și logica războiului total în confruntarea cu Iranul

Apelul tensionat din 20 mai 2026 și divergențele profunde asupra viitorului războiului cu Iranul

Apelul telefonic — Părul îi ardea

Marți seară, 20 mai 2026, Donald Trump și Benjamin Netanyahu au purtat o convorbire telefonică lungă și dificilă despre viitorul războiului cu Iranul. Conținutul a ieșit la suprafață a doua zi, prin surse americane și israeliene citate de Axios și CNN: Trump l-a informat pe Netanyahu că mediatorii — Pakistan, Qatar și o coaliție de state arabe regionale — finalizaseră un memorandum de intenție („letter of intent”) pe care atât Washingtonul, cât și Teheranul urmau să îl semneze, deschizând o fereastră de 30 de zile de negocieri cu privire la programul nuclear iranian și la redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Reacția lui Netanyahu a fost, conform surselor americane, una de consternare.

„Părul lui Bibi era în flăcări după convorbire”, a declarat o sursă americană informată cu privire la apel, citată de Axios — o expresie care a circulat imediat în toate publicațiile majore și care a surprins cel mai bine adâncimea dezacordului. Ambasadorul israelian la Washington a informat membri ai Congresului cu privire la îngrijorările premierului. Biroul Primului Ministru și Casa Albă au refuzat să comenteze. O sursă israeliană mai temperată a ținut să nuanțeze: „Bibi este întotdeauna îngrijorat” — o observație care descrie un tipar comportamental, dar nu elimină caracterul excepțional al momentului.

Doi lideri, două războaie diferite-Netanyahu: regimul trebuie să cadă

Divergența nu este tactică — este strategică și aproape filozofică. Netanyahu este, conform surselor israeliene și americane concordante, profund sceptic față de orice negociere cu Teheranul câtă vreme regimul islamic rămâne la putere. Poziția sa publică, exprimată în interviul de la CBS 60 Minutes din 17 mai 2026, a fost că „schimbarea de regim în Iran este posibilă, nu garantată”. În privat, el împinge în direcția reluării operațiunilor militare pentru a degrada în continuare capacitățile militare ale Iranului și a distruge infrastructura critică — cu speranța declarată că regimul se va prăbuși din interior.

Logica lui Netanyahu are coerență internă. Israelul a angajat toată greutatea strategică a relației cu Washingtonul pentru a declanșa Operațiunea Epic Fury, a ucis liderul suprem Khamenei în prima zi și a destructurat vârfurile militare ale Iranului. Din perspectiva israeliană, a se opri acum — înainte de eliminarea capacităților nucleare și a arsenalului de rachete balistice — înseamnă să câștigi bătălia și să pierzi războiul. Netanyahu a declarat explicit că „mai este de lucru” la dezmembrarea instalațiilor nucleare și că uraniul iranian îmbogățit ar putea fi eliminat „printr-un acord sau prin mijloace militare”. „Este posibilă schimbarea regimului? Da. Este garantată? Nu”— Benjamin Netanyahu, CBS 60 Minutes, 17 mai 2026

Trump: dealul înainte de lovituri

Trump operează din cu totul alte calcule. El a amânat loviturile masive planificate pentru marți, 20 mai, la cererea explicită a Qatarului și a Emiratelor Arabe Unite — o decizie pe care a recunoscut-o public. La Academia Gărzii de Coastă, în ziua apelului cu Netanyahu, a declarat: „Singura întrebare este dacă mergem să terminăm treaba sau dacă ei vor semna un document. Să vedem ce se întâmplă.” Mai târziu în aceeași zi: „Suntem chiar la limită între un acord și reluarea războiului.” Motivele lui Trump sunt mai puțin ideologice decât pragmatice.

Blocarea Strâmtorii Hormuz — prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol — a ridicat prețurile la benzină în SUA, o presiune politică internă semnificativă. Criza energetică generată de închiderea strâmtorii a obligat aliați ai Ucrainei să relaxeze sancțiunile anti-ruse (inclusiv Marea Britanie), iar economiile europene absorb șocuri succesive. Un acord cu Iranul care ar redeschide Hormuzul ar fi o victorie economică și diplomatică enormă pentru administrația Trump — și Trump știe asta. „Bibi va face ce vreau eu. Avem o relație bună. Dar mai întâi vrem să vedem dacă iese un deal”— Donald Trump, 20 mai 2026. Fraza „will do whatever I want him to do” — rostită public de Trump despre Netanyahu — este în sine un semn de presiune diplomatică ridicată. A afirma în spațiul public că aliatul tău cel mai apropiat din regiune va executa ordinele tale nu este limbajul obișnuit al unei alianțe armonioase: este limbajul unui patron care setează limitele partenerului.

Cum citesc presa israeliană, americană și europeană ruptura

Presa israeliană: consternare, dar și relativizare. Times of Israel și Jerusalem Post au raportat divergența fără a o dramatiza excesiv, subliniind contextul: Netanyahu a fost „extrem de îngrijorat” și în faze anterioare ale negocierilor care s-au dovedit ulterior fără rezultat. Ziarul Haaretz, cu linia editorială critică față de Netanyahu, a mers mai departe, susținând că premierul israelian a pierdut inițiativa strategică: a obținut de la Trump declanșarea războiului, dar nu și controlul asupra sfârșitului acestuia.

Analistul Ori Goldberg, citat de Al Jazeera, a formulat un diagnostic dur: „Trump și Netanyahu sunt în acest război din motive complet diferite. Și asta va ieși la suprafață în curând.” Goldberg a subliniat că Netanyahu nu a reușit să obțină de la Trump nicio asigurare fermă cu privire la obiectivele de război israeliene — fie că vorbim de denuclearizarea completă a Iranului, fie de schimbarea de regim. Faptul că „Israel pierde teren geopolitic în timp ce statul israelian sucombă disfuncției” este, în viziunea analistului, corolarul inevitabil al unui război pornit cu așteptări care depășeau capacitățile reale.

Presa americană: ruptura e reală, nu e fatală

Axios — publicația care a ”spart” știrea cu detalii operaționale — a tratat divergența ca pe un eveniment semnificativ, dar nu fără precedent. CNN a confirmat că apelul a reflectat „vederi diferite despre cum să procedeze cu războiul cu Iranul” și că Trump a oprit lovituri planificate pentru a urmări diplomația, în timp ce Netanyahu a împins spre acțiune militară. Totuși, ambele publicații au notat că cei doi lideri au rămas „strâns coordonați pe parcursul războiului” și că dezacordurile temporare au mai apărut și au trecut. Council on Foreign Relations a oferit contextul mai larg: Iranul continuă să controleze Strâmtoarea Hormuz și să atace ținte maritime în Qatar și Emirate — o realitate care complică atât opțiunea militară, cât și cea diplomatică. Fostul comandant al Forțelor SUA în Europa, citat de CFR, a avertizat că „aproape că nu contează câte nave iraniene au fost scufundate: Iranul dictează în continuare ce trece prin strâmtoare”.

Reacțiile europene: îngrijorare și apel la negocieri

Presa europeană — de la Guardian la Der Spiegel și Le Monde — a urmărit divergența Trump–Netanyahu cu o doză suplimentară de îngrijorare față de consecințele economice ale prelungirii conflictului. Criza Hormuz a generat o presiune energetică acută în Europa, cu efecte directe asupra prețurilor industriale și de consum. Din perspectivă europeană, un acord diplomatic — chiar și imperfect — este de departe preferabil reluării operațiunilor militare. Cancelarul german Friedrich Merz și președintele Emmanuel Macron au reiterat public apelul la negocieri, susținând eforturile de mediere ale Pakistanului și Qatarului. The Guardian a notat că apelul tumultuos Trump–Netanyahu a ieșit la iveală exact în ziua în care Washingtonul trimitea un nou pachet de propuneri Teheranului prin mediatori pakistanezi — o sincronizare revelatoare: Trump negocia cu Iranul în timp ce îl informa pe Netanyahu despre negocieri, nu înainte. Comentatorii europeni au văzut în asta un semnal că prioritățile Casei Albe nu mai coincid automat cu cele ale Tel Avivului.

Ce dezvăluie criza despre natura alianței?

Apelul din 20 mai 2026 este mai mult decât un episod de fricțiune diplomatică. El expune o tensiune structurală în relația Trump–Netanyahu care se acumulase de luni de zile. Netanyahu a reușit să tragă SUA în cel mai mare conflict militar din Orientul Mijlociu de la Irakul din 2003 încoace — dar nu a reușit să mențină controlul asupra obiectivelor finale ale conflictului. Trump, pragmatic prin temperament și presat economic intern, este dispus să accepte un acord cu Iranul pe care Netanyahu îl consideră periculos și prematur. Paradoxul este că ambii au câștigat câte ceva: Khamenei este mort, infrastructura militară iraniană este sever avariată, iar Teheranul negociază sub presiune maximă.

Dar niciun obiectiv maximal al alianței — nici eliminarea completă a capacităților nucleare, nici schimbarea de regim — nu a fost atins. Iranul și-a descoperit propriul card strategic: controlul Strâmtorii Hormuz, un atu pe care Teheranul însuși îl subestimase. Acum îl folosește ca monedă de schimb. Logica unui acord negociat — pe care Trump o urmărește și pe care Europa o susține — devine astfel mai robustă decât logica „finalizării treabei” pe care Netanyahu o promovează. Fraza lui Trump — „Bibi va face ce vreau eu” — poate fi citită ca un act de dominanță performativă sau ca un semnal că America va merge mai departe, cu sau fără binecuvântarea israeliană. Istoria recentă sugerează că ambele lecturi pot fi simultan adevărate.