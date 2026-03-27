Israelul anunță că „va intensifica” atacurile asupra Iranului pentru a opri lansările de rachete

Israelul va intensifica atacurile împotriva Iranului ca urmare a atacurilor continue cu rachete, a declarat ministrul Apărării, Israel Katz, avertizând că republica islamică va plăti un „preț greu”.

„În ciuda avertismentelor, focurile de armă continuă – prin urmare, atacurile IDF din Iran se vor intensifica și se vor extinde la alte ținte din sectoare care ajută regimul să dezvolte și să utilizeze mijloace militare împotriva civililor israelieni. Aceștia vor plăti un preț greu, din ce în ce mai mare, pentru această crimă de război”, a declarat Israel Katz, potrivit The Guardian.

Potrivit Reuters, peste 1.900 de persoane au fost ucise și cel puțin 20.000 rănite în Iran de la începutul atacurilor americane și israeliene, a declarat vineri Maria Martinez de la Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC), citând cifre furnizate de Semiluna Roșie Iraniană.

Martinez a declarat că Semiluna Roșie Iraniană continuă să fie singura organizație umanitară la nivel național care operează în întreaga țară în mijlocul escaladării conflictului.

Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a avertizat aseară guvernul țării sale pentru prima dată că războiul are un bilanț prea mare.

„Forțele IDF sunt suprasolicitate la limită și chiar dincolo de aceasta. Guvernul lasă armata rănită pe câmpul de luptă”, a declarat Lapid, reiterând un avertisment lansat cu o zi înainte de șeful armatei, generalul-locotenent Eyal Zamir.

„Guvernul trimite armata într-un război pe mai multe fronturi fără o strategie, fără mijloacele necesare și cu mult prea puțini soldați”, a spus Lapid.