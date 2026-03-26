Atac la Tel Aviv. Mai multe rachete balistice au fost lansate de Iran. Șase răniți și pagube materiale

Mai multe rachete lansate de Iran au lovit, joi dimineață, zona metropolitană a Tel Avivului, potrivit armatei israeliene. Atacul a provocat rănirea a șase persoane în orașul Kafr Qasim, situat la est de orașul de coastă.

Serviciul de urgență Magen David Adom (MDA) a intervenit rapid la locul impactului, echipajele ajungând în doar câteva minute.

Medicii au constatat pagube semnificative la o clădire afectată de explozie, iar victimele au suferit răni cauzate în principal de unda de șoc.

Răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit informațiilor furnizate de presa internațională, în cursul nopții de miercuri spre joi au fost raportate și focuri de mortieră care au vizat aceeași zonă. Acestea ar fi fost lansate atât din Iran, cât și din Liban, amplificând tensiunile din regiune.

De asemenea, joi dimineață, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au identificat un nou atac cu rachete balistice lansate din Iran. Se așteaptă ca sirenele să se declanșeze în zona centrală a Israelului în următoarele minute, potrivit Times of Israel.

Recent, liderul grupării șiite libaneze Hezbollah, Naim Qassem, a denunțat încercările de creare a unui „Israel Mare” care să includă teritoriul Libanului și a considerat că mișcarea sa are doar opțiunea de a se confrunta cu aceste planuri sau de a-și ceda pământul inamicului.

„Nu mai este un secret că există un proiect periculos israeliano-american, Israelul Mare, care se bazează pe ocupare și expansiune de la Eufrat până la Nil, inclusiv Libanul”, a denunțat secretarul general al Hezbollah, miercuri, într-un comunicat.