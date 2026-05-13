A murit primul baschetbalist care a recunoscut că este homosexual. Jason Collins suferea de o tumoare care nu putea fi operată

Jason Collins, primul jucător NBA care și-a declarat public homosexualitatea, a murit la vârsta de 47 de ani. În decembrie anul trecut, a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală inoperabilă. În 2013, își anunța homosexualitatea într-un articol din Sports Illustrated.

„Nu mi-e frică, am jucat împotriva lui Shaq”, așa a comentat Jason Collins teribilul diagnostic de tumoare cerebrală care, practic, l-a condamnat la moarte în decembrie anul trecut.

Fostul pivot, care în 2013 a dărâmat un zid devenind primul jucător declarat homosexual din cele patru mari ligi americane, a dezvăluit pentru ESPN: „Cancerul meu este inoperabil. Prognosticul mediu este de șase săptămâni până la trei luni de viață. Dacă acesta este timpul care mi-a mai rămas, îl voi folosi pentru a testa tratamente care ar putea deveni într-o zi standard”.

Familia a anunțat vestea dispariției: „Cu inimile grele, anunțăm trecerea în neființă a lui Jason Collins, iubitul nostru soț, fiu, frate și unchi, după o luptă curajoasă cu glioblastomul. Jason a schimbat viețile atâtor oameni în moduri neașteptate și a fost o inspirație pentru toți cei care l-au cunoscut și cei care l-au admirat de departe. Suntem recunoscători pentru revărsarea de dragoste și rugăciuni din ultimele opt luni și pentru îngrijirea medicală excepțională pe care Jason a primit-o de la medici și asistente. Familiei noastră îi va fi dor de el”.

Collins s-a retras în 2014, după o carieră de 13 ani în care a jucat pentru New Jersey Nets, Memphis, Minnesota, Atlanta, Boston, Washington și Brooklyn. Și-a făcut publică homosexualitatea în 2013 într-un articol din Sports Illustrated, devenind primul sportiv declarat gay care a jucat într-una dintre cele patru ligi sportive majore din America de Nord. Jason a ales tratamentul pe care îl considera că îi va oferi cea mai bună calitate a vieții, oferindu-i în același timp șansa de a-și prelungi viața dincolo de prognosticul inițial.

Collins a reușit să finalizeze etapele inițiale ale tratamentului, dar cancerul a recidivat prea repede și nu a mai avut timp să îl finalizeze. Rămân în urma lui soțul Brunson Green, părinții Portia și Paul Collins și fratele Jarron Collins, care până de curând a fost antrenor secund la New Orleans Pelicans.