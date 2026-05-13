Cum încearcă Putin să-l joace pe degete pe Trump. Fost premier al liderului de la Kremlin: „El este un specialist în manipulare”

Mihail Kasianov, primul premier al lui Vladimir Putin (între 2000 și 2004), devenit între timp una dintre vocile critice ale Kremlinului, a vorbit despre modul în care vede relația dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele american Donald Trump.

Fostul oficial rus a descris, într-un interviu pentru Digi 24, o dinamică în care percepțiile celor doi lideri sunt profund diferite și marcate atât de stilul personal, cât și de interesele fiecăruia.

Kasianov afirmă că o parte dintre simpatizanții lui Trump îl privesc pe Putin ca pe un lider autoritar și decis, ceea ce ar fi alimentat o anumită apropiere între cei doi.

„Unii consideră că Putin, din perspectiva lui Trump, este un lider puternic, hotărât”, a spus el, amintind întâlnirile de la Helsinki și Anchorage, considerate momente‑cheie ale relației lor.

Putin îl abordează pe Trump ca pe un afacerist, nu ca pe un om de stat

În schimb, Putin ar aborda relația cu Trump într‑un mod mult mai calculat.

„El este un ofițer KGB și un specialist în manipularea opiniei publice”, a subliniat Kasianov, explicând că liderul de la Kremlin l‑ar fi evaluat rapid pe Trump și l‑ar fi perceput drept „un om de afaceri, nu un om de stat”.

Tocmai de aceea, spune fostul premier, discuțiile dintre cei doi s‑ar fi purtat adesea în logica unor tranzacții, nu a unor negocieri diplomatice clasice.

„Trump are nevoie de tranzacții, de rezultate, de profituri”, a spus Kasianov, adăugând că acest tip de abordare a exclus specialiștii în politică externă și securitate, ceea ce ar fi avut ca efect limitarea eficienței dialogului.

Kasianov, care a ocupat funcții importante în administrația rusă în anii ’90 și începutul anilor 2000, a părăsit guvernul în 2004, după divergențe privind direcția economică a țării. De atunci, a devenit unul dintre cei mai vocali opozanți ai lui Vladimir Putin.