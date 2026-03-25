search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fost șef MI6: Iranul „a jucat destul de bine o mână slabă” și are „un avantaj strategic” în fața SUA după ce Trump ar fi pierdut inițiativa

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Iranul ar avea în acest moment un avantaj strategic în fața Statelor Unite, susține fostul șef al serviciului britanic de informații externe MI6, Sir Alex Younger, care afirmă că administrația americană a subestimat complexitatea conflictului.

Fostul șef al serviciului britanic de informații externe MI6, Sir Alex Younger
Într-o intervenție citată de publicația The Economist, Sir Alex Younger a declarat că Teheranul „a jucat destul de bine o mână slabă”, adăugând că ajunge la această concluzie cu regret. Deși a subliniat că nu există simpatie între el și regimul iranian, fostul oficial britanic consideră că situația de pe teren a evoluat în favoarea Iranului.

„Realitatea este că Statele Unite au subestimat sarcina, iar în urmă cu aproximativ două săptămâni au pierdut inițiativa în fața Iranului”, a explicat acesta.

În analiza sa, Younger arată că Iranul s-a dovedit mai rezilient decât anticipau actorii occidentali, reușind să-și disperseze capacitățile militare și să delege autoritatea în mod eficient, reducând astfel vulnerabilitățile.

Totodată, Teheranul ar fi înțeles importanța dimensiunii energetice a conflictului, extinzând impactul acestuia la nivel global și exercitând presiune directă asupra Statelor Unite prin destabilizarea piețelor.

Fostul șef MI6 consideră că retorica utilizată de Donald Trump a întărit percepția Iranului că se află într-un „război de supraviețuire”, în timp ce pentru liderul american conflictul ar reprezenta mai degrabă „un război ales”. Această diferență de perspectivă ar fi contribuit la consolidarea determinării Teheranului.

„Acest lucru le-a oferit o capacitate mai mare de rezistență decât SUA. Acum știu asta, iar acest lucru le oferă avantajul”, a conchis Younger, care a condus MI6 în perioada 2014–2020.

Declarațiile sale vin într-un moment în care presiunile interne asupra guvernului britanic cresc. Tan Dhesi, președintele comisiei parlamentare pentru apărare, a avertizat că lipsa investițiilor adecvate în domeniul apărării ar putea avea consecințe serioase.

„Marea Britanie trebuie să trateze cu seriozitate apărarea și securitatea sau va regreta mai târziu”, a declarat acesta, criticând inclusiv incapacitatea de a mobiliza resurse navale într-un context de tensiuni crescute în jurul Iranului.

Dhesi a cerut stabilirea unei traiectorii clare pentru majorarea cheltuielilor de apărare până la 3,5% din PIB.

La rândul său, liderul opoziției, Kemi Badenoch, l-a criticat pe premierul Keir Starmer, acuzând lipsa unei strategii clare după aproape doi ani de guvernare.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

