Iranul refuză a doua rundă de negocieri cu SUA, care ar fi trebuit să aibă loc luni în Pakistan. Teheranul invocă „pretenții exagerate”

Iranul a refuzat participarea la cea de-a doua rundă de negocieri cu Statele Unite, a transmis duminică, 19 aprilie, agenția oficială de presă IRNA, într-un mesaj preluat de agențiile internaționale de presă.

Potrivit IRNA, decizia Teheranului este justificată de ceea ce autoritățile iraniene consideră a fi pretenții exagerate din partea Statelor Unite ale Americii

„Absenţa Iranului de la cea de-a doua rundă de negocieri se datorează faptului că ţara consideră că Washingtonul are pretenţii exagerate, aşteptări nerealiste, schimbări constante de poziție, contradicţii repetate, precum şi blocada maritimă în vigoare în prezent, pe care o consideră o încălcare a armistiţiului”, a transmis agenția iraniană pe platforma X.

IRNA nu a indicat o sursă clară pentru aceste afirmații, precizând doar poziția oficială a Teheranului în legătură cu procesul de negocieri, subliniază Agerpres.

Decizia Iranului survine în contextul în care Statele Unite au anunțat noi eforturi diplomatice pentru reluarea dialogului, iar președintele Donald Trump a confirmat că va trimite luni, 20 aprilie, o delegație în Pakistan pentru a încerca reluarea discuțiilor de pace cu Iranul, cu doar câteva zile înainte de expirarea armistițiului.

Din delegația americană fac parte vicepreședintele JD Vance, care a condus deja o rundă anterioară de negocieri la Islamabad, fără niciun rezultat, însă, care îi însoțește pe consilierii prezidențiali Steve Witkoff și Jared Kushner.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că Statele Unite au propus Iranului un „acord rezonabil”, avertizând totodată că, în cazul unui refuz, „Statele Unite vor distruge toate centralele electrice şi podurile din Iran”.