Iranul recrutează agenți „de unică folosință” prin Snapchat și Telegram, pe care îi plătește în criptomonede. Modelul este preluat de la ruși

Un caz judecat la New York scoate la iveală metodele moderne prin care Iranul ar recruta persoane pentru atacuri teroriste în Europa, Marea Britanie și Statele Unite, folosind rețele sociale precum Snapchat și Telegram, aplicații criptate și plăți în criptomonede.

Mohammed Saad Baqer al-Saadi, un irakian în vârstă de 32 de ani, comandant al grupării Kataib Hezbollah, a fost adus în fața unei instanțe americane după ce a fost reținut în Turcia. Procurorii îl acuză că ar fi implicat în 18 atacuri separate, printre care incendieri ale unor sinagogi și centre comunitare evreiești din Belgia, Olanda și Marea Britanie, relatează The Guardian.

Printre incidentele investigate se află și atacul cu cuțitul din Golders Green, Londra, în urma căruia doi bărbați evrei au fost răniți grav luna trecută.

Anchetatorii susțin că al-Saadi are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) și că a coordonat atacuri de la distanță, folosindu-se de persoane recrutate online, uneori fără convingeri ideologice sau simpatii față de regimul iranian.

Potrivit documentelor din dosar, recrutarea s-ar fi făcut prin platforme precum Telegram și Snapchat, inclusiv în grupuri asociate traficului de droguri sau altor activități ilegale. Suspecții primeau sume relativ mici pentru a comite atacuri care puteau avea consecințe extrem de grave.

Al-Saadi este acuzat că ar fi oferit unui agent FBI sub acoperire 3.000 de dolari în criptomonede ca avans pentru organizarea unor atacuri asupra unei sinagogi și a două centre comunitare evreiești din SUA. 7.000 de dolari urmau să fie plătiți după desfășurarea și filmarea atacurilor.

Experții în securitate avertizează că astfel de tactici marchează apariția unui nou fenomen: „terorismul ca serviciu”.

„Nu trebuie să fii nici măcar în același fus orar cu agenții tăi. Sunt dispensabili, idioți utili în sensul autentic al expresiei”, a declarat Tom Keatinge, director al Centrului pentru Finanțe și Securitate din cadrul Royal United Services Institute din Londra.

La rândul său, specialistul în terorism Peter Neumann, profesor la King’s College London, spune că granița dintre criminalitatea organizată și terorism devine tot mai greu de definit.

„Un mare semn de întrebare este dacă mai putem vorbi despre radicalizare atunci când cineva este interesat doar să fie plătit”, a afirmat acesta.

Potrivit experților citați în anchetă, Rusia ar fi pionierul acestor tactici de „război hibrid”, folosite în ultimii ani în Europa pentru acte de sabotaj, incendieri și atacuri menite să provoace haos și tensiuni sociale.

Iranul și aliații săi ar adopta acum strategii similare, mizând pe costuri reduse și pe impact psihologic major asupra comunităților vizate.