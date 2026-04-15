„Misiunea noastră nu este încă îndeplinită”. Mossad pregătește operațiuni secrete pentru a răsturna regimul iranian

Șeful serviciului de informații externe al Israelului a subliniat că regimul care urmărește distrugerea Israelului trebuie să părăsească această lume.

David Barnea, a declarat public, marți, că, în ciuda unei campanii militare masive de cinci săptămâni a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, misiunea nu este completă. Israelul va continua operațiunile secrete pentru a schimba regimul din Iran, relatează Bloomberg .

„Angajamentul nostru va fi îndeplinit doar odată ce acest regim extremist va fi înlocuit. Acest regim, care urmărește distrugerea noastră, trebuie să dispară din această lume”, a spus Barnea.

Prima etapă

Campania militară comună americano-israeliană a durat aproximativ cinci săptămâni. Atacurile au vizat instalații militare, infrastructură nucleară și situri strategice din Iran. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacurile aeriene au eliminat două „amenințări existențiale”: rachetele balistice și armele nucleare, care amenințau existența Israelului.

Totuși, a spus Barnea, Israelul nu se aștepta inițial ca bombardamentul în sine să pună capăt domniei teocratice de 47 de ani a ayatollahului. Cu alte cuvinte, atacurile militare au fost văzute doar ca primul pas - distrugerea capacităților militare ale regimului, nu prăbușirea sa finală.

Operațiunile secrete ale Mossadului

Barnea nu a specificat ce pași intenționează să ia Mossad în continuare. Însă, cu o săptămână mai devreme, The New York Times, citând discuții ale oficialilor de la Casa Albă din ianuarie, a relatat că Barnea i-a convins pe partenerii americani că agenția sa este capabilă să „mobilizeze opoziția iraniană: incitare la revolte și alte acte de sfidare care ar putea duce chiar la prăbușirea guvernului iranian”.

Mossad este cel care desfășoară de ani de zile operațiuni secrete pe teritoriul iranian: de la asasinarea oamenilor de știință nucleari până la atacuri cibernetice (cel mai faimos fiind virusul Stuxnet, care a dezactivat centrifugele iraniene de îmbogățire a uraniului).

Riscuri

Când SUA și Israelul au lansat operațiunea în februarie 2026, președintele american Donald Trump și Netanyahu și-au exprimat public speranța că aceasta va crea condițiile pentru răsturnarea regimului de către iranienii înșiși. Proteste în masă în Iran au izbucnit într-adevăr în decembrie 2025 și ianuarie 2026, dar nu au reluat la o scară semnificativă după începerea bombardamentelor. În plus, nu a existat nicio divizare vizibilă în structurile de securitate ale țării. Armata și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice rămân loiale regimului.

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, care a participat la întâlnirile de la Casa Albă, a declarat duminică pentru CBS News:

„Mossadul credea că, așa cum am văzut în ianuarie, potențialul ca milioane de oameni să iasă din nou în stradă este și mai mare acum. Dar nu există garanții.”

Consecințe

Comentariile lui Barnea vin într-un moment sensibil, în timp ce Statele Unite și Iranul negociază o prelungire a armistițiului care expiră săptămâna viitoare și un acord de pace pe termen lung. Declarațiile deschise ale Israelului privind schimbarea regimului ar putea complica aceste discuții și ar putea adânci neîncrederea dintre Washington și Teheran.

Dacă astfel de declarații duc la eșecul negocierilor și la reluarea ostilităților, acestea vor afecta inevitabil piețele globale de petrol și gaze. Petrolul iranian reprezintă aproximativ 2% din producția globală, iar orice escaladare în Orientul Mijlociu duce în mod tradițional la o creștere a prețurilor la combustibili și, ulterior, a tarifelor la utilități.