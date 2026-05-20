Drona ucraineană doborâtă în Estonia de un pilot român ar fi fost sub incidența sistemelor de bruiaj ale Rusiei

Incidentul în care un avion F-16 al României a doborât o dronă ucraineană ajunsă în spațiul aerian al Estoniei ar fi fost provocat de sistemele de bruiaj electronic ale Rusiei, potrivit unor oficiali estonieni.

Publicația britanică scrie că aparatul fără pilot ar fi fost deviat de la traseul său inițial din cauza interferențelor electronice rusești, fenomen care a mai fost semnalat în regiunea baltică în ultimele luni, scrie The Guardian.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că autoritățile au decis interceptarea dronei după analiza traseului acesteia.

„După ce i-am analizat traiectoria, am decis că trebuie să o doborâm”, a spus oficialul estonian.

Potrivit martorilor, două avioane NATO au fost văzute survolând zona înainte de impact. Drona s-a prăbușit la aproximativ 30 de metri de o clădire rezidențială.

Estonia: „Incidentele sunt provocate de bruiajul Rusiei”

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a susținut că apariția dronelor ucrainene deasupra teritoriului baltic este o consecință directă a războiului electronic dus de Moscova.

„Estonia nu a permis ca spațiul său aerian să fie utilizat pentru atacuri împotriva Rusiei. Incidente de acest gen sunt legate de activitățile de bruiaj rusești”, a declarat acesta.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, oficialul estonian a spus că Rusia încearcă să provoace tensiuni între statele occidentale și Ucraina.

„E vorba de consecințele războiului de agresiune rusesc împotriva Ucrainei. (Susținerile Rusiei) reprezintă o mișcare disperată de a diviza Occidentul și de a ne determina să le spunem ucrainenilor să se oprească”, a afirmat Margus Tsahkna.

Kievul își cere scuze și acuză Moscova

Și autoritățile ucrainene au pus incidentul pe seama Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghii Tîhî, a transmis că Ucraina nu a încercat niciodată să utilizeze spațiul aerian baltic pentru atacuri.

„Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri baltici pentru astfel de incidente neintenționate”, a declarat oficialul.

Acesta a precizat că Ucraina vizează exclusiv obiective militare din Rusia și că devierea dronei ar fi fost cauzată de interferențele electronice rusești.

Rusia amenință statele baltice

Incidentul vine după ce serviciul rus de informații externe SVR a acuzat Estonia, Letonia și Lituania că ar permite Ucrainei să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri asupra Rusiei și a amenințat cu „represalii”.

Autoritățile baltice au respins acuzațiile Moscovei. Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a transmis că afirmațiile Rusiei sunt false.

„Rusia minte în legătură cu faptul că Letonia ar permite unei terțe țări să utilizeze teritoriul și spațiul său aerian pentru a lansa atacuri împotriva Rusiei sau a oricărui alt stat”, a scris acesta pe platforma X.

The Guardian notează că incidente similare au mai avut loc recent în regiunea baltică, pe fondul intensificării războiului electronic dintre Rusia și Ucraina.

Cum a doborât pilotul român drona deviată de ruși în Estonia

Incidentul are loc la scurt timp după ce un avion F-16 Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Române a doborât, în premieră, o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al Estoniei, în timpul unei misiuni NATO de Poliție Aeriană desfășurate în statele baltice. Potrivit informațiilor publicate de DefenseRomania, aeronava românească a distrus ținta folosind o rachetă aer-aer, și nu tunul de bord, ceea ce indică nivelul ridicat de risc al operațiunii și procedurile stricte aplicate în astfel de situații.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că pilotul implicat în misiune este căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru, care urmează să fie decorat pentru intervenția sa. Oficialul român a precizat că reușita pilotului a fost apreciată la nivelul aliaților NATO, iar ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a transmis felicitări României pentru modul în care a fost gestionat incidentul.