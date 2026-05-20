Putin l-a invitat pe Xi Jinping să viziteze Rusia în 2027, în timpul întâlnirii de la Beijing

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns marți, 19 mai, în Beijing, pentru a se întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping. În timpul vizitei, Putin l-a invitat pe Xi să viziteze Rusia anul viitor.

Vizita președintelui rus în China are loc la câteva zile după cea a liderului SUA, Donald Trump. Pentru Moscova, deplasarea are o miză clară: obținerea unor garanții că tentativa Beijingului de a stabiliza relațiile cu Washingtonul nu va afecta parteneriatul strategic dintre China și Rusia.

Potrivit Kremlinului, delegația rusă include miniștri-cheie și directori ai unor companii majore din energie și industrie, iar discuțiile vor viza cooperarea bilaterală, proiectele energetice și dosarele internaționale majore

Liderul rus i-a spus lui Xi că vor „dezvolta cooperarea bilaterală” și vor „lucra pe platforme internaționale”, probabil făcând referire la organizații precum BRICS, din care ambele țări fac parte, scrie BBC.

În replică, Xi a reafirmat angajamentul Beijingului de a „promova ferm dezvoltarea pe termen lung, sănătoasă și stabilă a relațiilor”. L-a numit pe Putin „vechi prieten” și a descris relațiile dintre cele două țări drept „de neclintit”.

De asemenea, Putin i-a spus lui Xi că relațiile dintre Rusia și China au ajuns la „un nivel fără precedent de ridicat”. Cu această ocazie, l-a invitat pe Xi să viziteze Rusia în 2027. Xi a vizitat ultima dată Rusia acum doi ani.

Liderul rus mai a declarat că relațiile dintre Beijing și Moscova „ajută la stabilitatea globală”.

Xi a spus că motivul pentru care relațiile chino-ruse au ajuns la acest nivel este faptul că cele două țări au reușit să „aprofundeze continuu încrederea politică reciprocă și cooperarea strategică”.

Situația internațională actuală este „complexă și volatilă, iar hegemonia unilaterală se manifestă agresiv”, a afirmat președintele chinez.

„În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și puteri mondiale importante”, a spus Xi, China și Rusia ar trebui să adopte „o perspectivă strategică pe termen lung” și să coopereze pentru construirea „unui sistem de guvernanță globală mai just și mai echitabil”.

Xi Jinping a declarat că situația din Orientul Mijlociu se află într-un „moment critic”, susținând că este necesară încetarea ostilităților și avertizând că reluarea conflictului ar fi „inacceptabilă”.

Liderul chinez și-a reafirmat planul în patru puncte pentru pace și stabilitate în regiune, bazat pe coexistență pașnică, respectarea suveranității și a dreptului internațional. Între timp, Xi și Putin urmează să participe la semnarea a 21 de documente de cooperare între China și Rusia.

Printre acestea, două documente vor ocupa locul central, potrivit presei de stat ruse:

o declarație comună privind consolidarea suplimentară a parteneriatului cuprinzător și a cooperării strategice;

o declarație privind apariția unei lumi multipolare și a unui nou tip de relații internaționale.

Potrivit agendei publicate de Kremlin, urmează acum o „reuniune în format extins” cu delegațiile celor două țări. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va avea de asemenea discuții cu omologul său chinez, Wang Yi.