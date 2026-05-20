Proteste ale bugetarilor din Finanțe. Cei din SindFISC sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC începe, de miercuri, 20 mai, o serie de proteste la nivel național, prin pichetarea instituțiilor din sistemul Ministerului Finanțelor. Sindicaliștii cer, printre altele, introducerea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării și avertizează că ar putea declanșa conflictul colectiv de muncă dacă revendicările nu vor fi luate în considerare.

Prima acțiune de protest va avea loc miercuri, 20 mai, între orele 16:30 și 17:30, la sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din București.

Reprezentanții SindFISC au precizat că protestul se va desfășura în afara programului de lucru, pentru a nu afecta activitatea contribuabililor și a mediului economic.

„Acţiunea se va desfăşura în afara programului de lucru, din respect faţă de contribuabili şi faţă de importanţa activităţii desfăşurate de angajaţii sistemului financiar-fiscal. Exprimarea nemulţumirilor noastre nu va afecta în niciun fel activitatea cetăţenilor sau a mediului economic”, au transmis sindicaliștii într-un comunicat transmis marţi.

Potrivit acestora, DGAMC este una dintre cele mai importante structuri ale ANAF, gestionând marile companii și grupurile multinaționale care contribuie semnificativ la veniturile bugetului de stat.

Sindicaliștii susțin că angajații instituției desfășoară activități de complexitate ridicată, precum controale privind prețurile de transfer, analiza tranzacțiilor intra-grup sau verificări fiscale complexe, iar rezultatele muncii lor se reflectă în miliarde de lei aduse la buget.

Prin alegerea DGAMC pentru debutul protestelor, SindFISC spune că dorește să transmită „un mesaj clar privind valoarea muncii finanţiştilor şi necesitatea recunoaşterii acesteia în noua lege a salarizării”.

Printre principalele revendicări ale sindicaliștilor se numără:

- instituirea unei grile salariale distincte pentru angajații din sistemul financiar-fiscal;

- recunoașterea specificului activității și a responsabilităților profesionale;

- legiferarea statutului profesional al finanțiștilor;

- compensarea salarială pentru interdicțiile și riscurile profesionale;

- condiții de muncă mai bune și finanțare adecvată a activității.

SindFISC afirmă că îngrijorările au apărut atât din cauza întârzierii proiectului noii legi a salarizării, cât și a informațiilor apărute în spațiul public, care ar indica o variantă „profund dezavantajoasă” pentru angajații din Finanțe.

Seria protestelor va continua în următoarele două luni în mai multe orașe din țară. Pe 25 mai este programată o acțiune la Ploiești, urmată de proteste la Suceava și Iași, iar pe 23 iunie va fi pichetat sediul Autorității Vamale Române din București.

Prima etapă a protestelor se va încheia pe 15 iulie, cu pichetarea sediilor ANAF și Direcției Generale Antifraudă Fiscală din Capitală.

SindFISC are aproximativ 6.000 de membri și reprezintă angajați din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordinea acestuia, inclusiv ANAF, Autoritatea Vamală Română și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.