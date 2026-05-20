Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

JD Vance încearcă să calmeze temerile americanilor privind conflictul din Iran: „Acesta nu este un război fără sfârșit”

Război în Orientul Mijlociu
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a încercat să liniștească opinia publică americană în legătură cu conflictul dintre administrația lui Donald Trump și Iran, afirmând că intervenția nu se va transforma într-un „război fără sfârșit”.

Vicepreședintele SUA, JD Vance. FOTO: EPA-EFE

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă, unde Vance a înlocuit-o temporar pe purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, aflată în concediu de maternitate.

Vicepreședintele american a răspuns aproape o oră întrebărilor jurnaliștilor și a adoptat un ton mult mai moderat decât cel al lui Trump.

„Acesta nu este un război fără sfârșit”, a spus Vance. „Ne vom face treaba și ne vom întoarce acasă”.

Conflictul cu Iranul, test politic pentru JD Vance și Marco Rubio

În vârstă de 41 de ani, fost pușcaș marin și critic al intervențiilor militare externe ale SUA, Vance a susținut că o eventuală escaladare a conflictului cu Teheranul ar putea servi intereselor de securitate ale Statelor Unite, dacă diplomația eșuează.

Războiul început pe 28 februarie a afectat deja piața globală a petrolului și a dus la creșterea prețurilor la carburanți în SUA, provocând tensiuni în interiorul Partidului Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

În același timp, conflictul este privit și ca un test politic pentru potențialii succesori ai lui Trump în cursa prezidențială din 2028, în special pentru Vance și pentru secretarul de stat Marco Rubio.

Întrebat despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028, Vance a încercat să reducă speculațiile.

„Nu sunt un potențial candidat viitor. Sunt vicepreședinte, îmi place foarte mult slujba mea și voi încerca să-mi fac treaba cât mai bine posibil”, a declarat el.

Totuși, în ultimele săptămâni, sala de presă a Casei Albe a devenit o adevărată scenă pentru posibilii succesori ai lui Trump. Apariția lui Vance vine la scurt timp după ce Rubio a atras atenția cu propria conferință de presă, apreciată inclusiv de adversari politici.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat marți, aproximativ 34% dintre americani au o opinie favorabilă despre JD Vance, în timp ce 33% îl apreciază pe Marco Rubio. În același timp, popularitatea lui Donald Trump a scăzut aproape de cel mai redus nivel de la revenirea sa la Casa Albă.

Președintele american a contribuit recent la discuțiile privind succesiunea în Partidul Republican. La un eveniment organizat în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, Trump i-a întrebat pe invitați:

„Cui îi place JD Vance?”

Apoi a continuat:

„Cui îi place Marco Rubio?”

Ambele întrebări au fost întâmpinate cu aplauze puternice, iar Trump a spus ulterior că cei doi ar forma „un tandem perfect”, fără să își exprime însă susținerea oficială pentru vreunul dintre ei.

În timpul conferinței, vicepreședintele american a încercat și câteva momente de relaxare, făcând referire la soția sa, Usha Vance, care este însărcinată cu al patrulea copil al cuplului.

„I-am spus lui Karoline că o voi înlocui astăzi la briefingul de presă de la Casa Albă, cu condiția ca, atunci când Usha va naște în iulie, ea să fie vicepreședintă pentru câteva săptămâni”, a glumit JD Vance.

