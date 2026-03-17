Tânăr voleibalist ucis de tren când se întorcea de la antrenament. Căștile îi astupau urechile, iar asta i-a fost fatal

Voleibalistul Carol Bălălău (18 anni) a fost ucis de tren în Ostroveni. Tânărul elev era sportiv legitimat la echipa masculină a Clubului Sportiv Vâlcea 1924.

Tragedia avut loc luni seară, în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea. Tânărul care și-a pierdut viața în accidentul feroviar era elev în clasa a XII-a, la profil sportiv - volei, și era cunoscut drept un băiat serios, disciplinat și dedicat.

Din primele informații reiese că adolescentul se întorcea de la antrenament, în momentul în care a fost surprins de trenul care circula pe ruta spre Sibiu. Potrivit datelor preliminare, ar fi avut căștile în urechi și nu ar fi auzit apropierea garniturii.

Impactul a fost devastator, iar leziunile suferite i-au fost fatale. Împrejurările exacte în care s-a produs nenorocirea urmează să fie stabilite de anchetatori, cercetările fiind în desfășurare.