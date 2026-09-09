Iranul lansează pentru prima dată rachete cu ghidaj electro-optic asupra unor nave americane

Iranul a folosit pentru prima dată rachete cu ghidaj electro-optic împotriva unor nave de război americane, într-o nouă escaladare a confruntării dintre cele două țări.

Racheta iraniană Foto: X@thegeo_sync Iran has reportedly us

Teheranul a anunțat miercuri că a atacat 10 nave americane și a lansat rachete balistice asupra unei baze din Iordania. Acțiunile au venit după ce Statele Unite au distrus cinci petroliere iraniene, scrie The Telegraph.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că atacurile americane au fost un răspuns la acțiunile Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), care ar fi vizat nave ale marinei americane.

Niciun militar american nu a fost rănit, potrivit Centcom.

Oficialii iranieni susțin că folosesc rachete noi, dotate cu sisteme avansate de ghidare, pentru a urmări și lovi navele americane.

Centcom a afirmat însă miercuri că toate tentativele de atac iraniene au eșuat.

Rachete cu sisteme optice avansate

Noile arme ar putea fi echipate cu sisteme de ghidare electro-optică. Acestea folosesc camere și senzori de lumină pentru a identifica, urmări și lovi ținte cu un grad ridicat de precizie.

Iranul a prezentat anul trecut racheta balistică cu rază medie Qassem Bassir, despre care a spus că beneficiază de o astfel de tehnologie. Nu este clar dacă aceasta este arma folosită în atacurile recente asupra navelor americane, subliniază The Telegraph.

Racheta cu combustibil solid are un focos de aproximativ 500 de kilograme și este concepută pentru lovituri precise și pentru a străpunge sisteme de apărare aeriană stratificate, mai degrabă decât pentru a produce pur și simplu o explozie de mari dimensiuni.

Duminică, noul șef al securității naționale a Iranului a declarat că Teheranul a testat pentru prima dată o rachetă „specială antinavă” împotriva unei nave americane din regiune.

Mohsen Rezaei, noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, a spus că testul, efectuat cu 48 de ore înainte, „a creat un iad pentru americani, iar aceștia au fugit”.

El a susținut că incidentul a demonstrat vulnerabilitatea blocadei navale americane asupra Iranului.

Rezaei a prezentat această acțiune drept parte a unei schimbări mai ample de strategie, de la ceea ce a numit „descurajare reactivă” la „descurajare activă”, după ce Donald Trump a renunțat la înțelegerea de la Islamabad.

Presiune asupra bazelor și rutelor maritime

Noua strategie iraniană s-a reflectat, potrivit oficialilor de la Teheran, în atacuri asupra unor baze americane din Iordania și Erbil, precum și într-un atac asupra unei nave de război americane.

Iranul a anunțat, de asemenea, instituirea unei „zone interzise” în Strâmtoarea Ormuz și în Marea Omanului și activarea unor coridoare terestre.

Analiștii avertizează că este puțin probabil ca noile rachete să fi fost dezvoltate complet de la zero.

Armele ar putea deriva din rachetele grele deja existente în arsenalul iranian, inclusiv familia Khorramshahr, propulsată cu combustibil lichid și utilizată pentru atacuri la distanță mare.

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Acestea ar putea fi combinate cu motoare mai noi, cu combustibil solid, din clasa Salman, care permit un control mai precis și o eficiență sporită.

Posibil sprijin din partea Rusiei și Chinei

Apariția unor sisteme capabile să localizeze și să urmărească nave americane ridică și întrebări cu privire la sprijinul primit de Iran din partea Rusiei și Chinei.

Experți citați în rapoarte recente au avertizat că Teheranul ar putea beneficia în continuare de asistență externă pentru identificarea poziției navelor americane.

În aprilie, rapoarte de informații au indicat că sateliți chinezi și ruși furnizau în secret Iranului imagini considerate esențiale pentru identificarea unor obiective militare americane.

Rusia are de mult timp relații militare strânse cu Iranul și i-a furnizat, între altele, expertiză în domeniul dronelor.

În mai, Statele Unite au impus sancțiuni unor entități cu sediul în China, acuzate că furnizau Iranului imagini satelitare în timpul conflictului.

Două luni mai târziu, au apărut informații potrivit cărora China urma să trimită Iranului 400 de lansatoare de rachete, într-un nou acord care evidențiază apropierea militară dintre Beijing și Teheran.

Donald Trump a minimalizat până acum îngrijorările privind sprijinul oferit Iranului de China și Rusia.

Prețul petrolului depășește 100 de dolari pe baril

Intensificarea atacurilor din ultimele zile a pus capăt unei perioade de aproximativ o lună de relativ calm.

Loviturile au vizat obiective militare, nave comerciale și infrastructură energetică, atrăgând totodată în conflict aliați regionali și provocând creșterea prețurilor petrolului.

Miercuri, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna iulie.

În noaptea de marți spre miercuri au fost auzite explozii în apropierea insulei Kharg, un punct esențial pentru industria petrolieră iraniană.

Președintele Donald Trump evocase anterior insula drept una dintre posibilele ținte în cazul unei invazii americane.

Centcom a declarat că distrugerea petrolierelor iraniene a fost o reacție la tentativele recente de atac ale Teheranului.

„Ca răspuns la cele mai recente atacuri eșuate ale Iranului, Centcom a distrus petrolierele cu țiței ale IRGC”, a transmis comandamentul.

Potrivit armatei americane, echipajelor li s-a ordonat să abandoneze navele înainte ca acestea să fie lovite și scoase din funcțiune.

Rubio avertizează că SUA vor continua să riposteze

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat marți că Statele Unite nu vor lăsa atacurile iraniene fără răspuns.

„Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane, iar de fiecare dată când face acest lucru sau încearcă să o facă, va pierde petroliere”, le-a spus Rubio jurnaliștilor în timpul unei vizite în Columbia.

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Escaladarea confruntării maritime marchează o nouă etapă a conflictului și crește riscul unor atacuri suplimentare asupra infrastructurii energetice și a rutelor comerciale din regiune.