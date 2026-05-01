Britney Spears a fost acuzată oficial de conducere sub influența alcoolului la aproape două luni după ce a fost arestată în California

Procurorii din comitatul Ventura au acuzat-o pe Spears de o infracțiune de conducere sub influența alcoolului.

Potrivit biroului procurorului districtual din comitatul Ventura, Britney Spears, care este în prezent în reabilitare, urmează să fie pusă sub acuzare la Curtea Superioară a comitatului Ventura.

Cu toate acestea, rămâne incert dacă vedeta va apărea ea însăși în instanță. Deoarece este vorba de o acuzație de contravenție, Spears nu este obligată să apară, iar avocatul ei ar putea veni în locul ei, scrie Daily Mail.

Britney Spears va primi o amendă pentru „conducere imprudentă”, care îi permite să pledeze vinovată de conducere imprudentă în urma consumului de alcool și/sau droguri.

Negocierea recunoașterii vinovăției este rezervată inculpaților fără antecedente de conducere sub influența alcoolului, persoanelor cu un nivel scăzut de alcoolemie, atunci când nu există vătămări corporale sau accidente și când subiectul prezintă „motivație personală pentru a aborda problemele de fond prin reabilitare sau un program antidrog și alcool”.

Vedeta pop a fost reținută în seara de 4 martie, de Patrula Autostrăzilor din California, în comitatul Ventura, după mai multe apeluri la 911.

Cântăreața, care a fost văzută recent conducând și comportându-se haotic, a fost eliberată în dimineața următoare, conform înregistrărilor șerifului din comitatul Ventura.

Reprezentanții lui Spears au dat o declarație: „Acesta a fost un incident nefericit, de neiertat. Britney va lua măsurile corecte și va respecta legea și sperăm că acesta poate fi primul pas către schimbarea de mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va putea primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă.” Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi vor veni cu un plan necesar și demult așteptat pentru a-i asigura succesul și bunăstarea.”

Mașina ei a fost remorcată și confiscată de Roy's Towing în Thousand Oaks, California.

Un trecut plin de evenimente cu poliția

Istoricul vedei cu poliția este lung și include și o citație pentru accident cu fuga (contravenție) după ce a lovit o mașină parcată în 2007. Această acuzație a fost respinsă după ce Spears a plătit proprietarului o sumă nedivulgată, s-a relatat la acea vreme.

De asemenea, a fost citată pentru conducere fără permis valabil în California în 2008, acuzație care a fost ulterior respinsă de un judecător.

Spears a avut probleme personale publice timp de aproape două decenii: în 2007, vedeta a suferit o cădere nervoasă gravă. Vedeta pop, în vârstă de 25 de ani pe atunci, i-a îngrijorat pe fani după ce s-a ras în cap și a atacat mașina unui paparazzi cu o umbrelă, înainte de a se interna într-un centru de reabilitare.

Cântăreața trupei Toxic a suferit o nouă înfrângere după o prestație dezastruoasă la Premiile MTV Video Music Awards din 2007, unde interpretarea sa pentru piesa „Gimme More” a fost puternic criticată atât de fani, cât și de critici.

Apoi, în ianuarie 2008, a fost internată într-un centru de izolare după ce a refuzat să-și predea fiul mic fostului soț, Federline.