Video Cel mai mare și luxos yacht cu vele din lume, pregătit pentru prima călătorie. Cum arată Orient Express Corinthian

Orient Express Corinthian este deținut și operat de Orient Express Sailing Yachts, fiind proiectat de arhitectul Maxime d’Angeac și construit de șantierul naval francez Chantiers de l’Atlantique.

Nava de 220 de metri eclipsează Sailing Yacht A, o ambarcațiune privată de 142 de metri, deținută de miliardarul rus Andrey Melnichenko, fiind cel mai mare iaht cu pânze din lume.

Nava dispune de 54 de suite, cu dimensiuni cuprinse între 45 și 230 de metri pătrați, distribuite pe patru punți. Fiecare suită este dotată cu ferestre panoramice de 3,6 metri și cu înălțimi ale plafoanelor cu 25 de centimetri peste standardele actuale din industrie. De asemenea, fiecare cabină beneficiază de serviciile unui majordom dedicat, scrie Cruise & Ferry.

De ce a primit numele celebrului tren Orient Express

Designul interior, realizat de Maxime d’Angeac, este inspirat din epoca de aur a călătoriilor, evocând eleganța trenului Orient Express și a marilor pacheboturi din secolul XX. Nava este decorată cu piele, furniruri din lemn prețios și marmură, oferind o atmosferă rafinată și luxoasă.

Laurent Castaing, directorul executiv al Chantiers de l’Atlantique, a declarat că această navă reprezintă rezultatul a peste 10 ani de cercetare și dezvoltare, subliniind că Orient Express Corinthian este nu doar o realizare tehnică remarcabilă, ci și un răspuns concret la provocările decarbonizării transportului maritim. El a evidențiat, de asemenea, dedicarea și pasiunea echipei implicate în realizarea proiectului.

Bucătar chef cu stele Michelin

La bord, pasagerii au la dispoziție cinci restaurante și săli de mese private, toate coordonate de celebrul chef Yannick Alléno, distins cu multiple stele Michelin. Nava include opt baruri, printre care un speakeasy în stil Art Deco, un cabaret cu 115 locuri și chiar un studio de înregistrări. Facilitățile sunt completate de un spa Guerlain, o piscină, un culoar de înot de 16,5 metri și o marină proprie.

Orient Express Corinthian este echipat cu sistemul de propulsie eoliană SolidSail, dezvoltat de Chantiers de l’Atlantique. Cele trei vele, fiecare cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați și o înălțime de peste 97 de metri, sunt complet automatizate, se pot roti la 360 de grade și pot asigura propulsie 100% eoliană în condiții favorabile. Catargele din carbon pot fi înclinate până la 70 de grade, permițând navei să treacă cu ușurință pe sub poduri.

Un sistem cu AI monitorizează permanent prezența mamiferelor marine și a altor obiecte din apă

Sistemul SolidSail este completat de propulsia pe gaz natural lichefiat (GNL) și de soluții avansate de eficiență energetică, ceea ce conferă navei cel mai bun indice de eficiență energetică din clasa sa. În plus, un sistem asistat de inteligență artificială monitorizează permanent prezența mamiferelor marine și a altor obiecte din apă, reducând riscul de coliziuni.

Sébastien Bazin, director executiv al grupului Accor, compania-mamă a brandului Orient Express, a declarat că aducerea acestui concept pe mare reflectă perfect spiritul brandului: călătorii dedicate descoperirii, eleganței și excelenței. El a subliniat că proiectul reprezintă o realizare industrială, arhitecturală și artistică deopotrivă, demonstrând măiestria și expertiza franceză.

Nava va pleca din Saint-Nazaire sâmbătă, pe 2 mai, către Riviera Franceză, în pregătirea sezonului inaugural. Între lunile mai și octombrie, Orient Express Corinthian va naviga în Marea Mediterană și Adriatică, urmând ca în sezonul de toamnă și iarnă să traverseze Atlanticul pentru croaziere în Caraibe. În 2027, itinerariile vor include estul Mediteranei și nordul Europei.